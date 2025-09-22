Miguel Ángel Russo fue internado por un cuadro de deshidratación

El director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, debió ser nuevamente internado en una clínica debido a un cuadro de deshidratación. Esto ocurrió después del partido que el equipo disputó contra Central Córdoba. Los médicos decidieron administrarle suero y realizarle chequeos para evaluar su estado de salud.

Russo ya enfrentó semanas difíciles en términos de salud. Quince días antes, estuvo internado por una infección urinaria que lo mantuvo alejado de las actividades con el plantel. Durante ese tiempo, sus asistentes se hicieron cargo de los entrenamientos del equipo.

Tras recibir el alta médica, el entrenador pudo viajar a Rosario para el duelo contra Rosario Central. En una conferencia de prensa posterior al partido, minimizó su situación de salud, afirmando: "Dijeron muchas tonterías mías, que me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno mismo. Si yo estoy trabajando, es porque tengo el alta de todo".

En tanto, los jugadores tuvieron un día libre después del partido ante Central Córdoba y no se conoce qué sucederá con el entrenador en las horas siguientes. Los médicos continúan evaluando su cuadro para definir su situación.

En el último encuentro, Boca no pudo mantener la ventaja en el marcador y terminó empatando 2-2 con Central Córdoba en La Bombonera.

