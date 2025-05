Gabriel Milito no aceptará un posible ofrecimiento para ser el técnico de Boca

FOTO: Milito no quiere defraudar al club de sus amores, Independiente.

El director técnico Gabriel Milito tomó la decisión de no aceptar un eventual ofrecimiento de Boca para convertirse en el nuevo entrenador del club, en reemplazo de Fernando Gago y tras un interinato de Mariano Herrón, por su identificación con Independiente.

Si bien no hubo una proposición oficial del cargo, el ídolo y ex DT del "Rojo" habría decidido no reemplazar a Gago, destituido de su cargo tras la derrota ante River en el Superclásico, por su sentido de pertenencia con el conjunto de Avellaneda.

"El Mariscal" tuvo un breve paso en el banco de suplentes de Independiente con un total de 19 encuentros en los que consiguió ocho victorias, seis empates y cinco derrotas.

Sin embargo, ha expresado en reiteradas ocasiones su deseo de convertirse en presidente de los "Diabos Rojos", lugar ocupado actualmente por Néstor Grindetti, y consideraría que dirigir a los de La Ribera, sería una complicación en sus aspiraciones de comandar a la institución roja.

Mientras tanto, el Consejo de Fútbol, con Juan Román Riquelme, continua en la búsqueda del reemplazante de "Pintita" ya que Herrón tiene asegurada su presencia hasta el cierre del Torneo Apertura.

Por último, con la negativa de Milito, Gustavo Quinteros y Eduardo Domínguez picarían en punta para desembarcar en el cuadro azul y oro, aunque desde la Comisión Directiva no descartarían hacer un intento por Nicolás Diez, DT de gran presente en Argentinos Juniors.