Benedetto explicó por qué erró el penal para Boca ante Nacional Potosí

El delantero Darío “Pipa” Benedetto malogró un penal y no pudo marcar el primer gol para Boca ante Nacional Potosí, en el debut en la Copa Sudamericana 2024 en la altura de Bolivia, en el marco de la primera fecha del Grupo D.

“Erré el penal y nadie más que yo quiero hacer el gol. Me voy con bronca”, dijo el Pipa una vez que terminó el partido. Y, cargado de decepción, agregó: “Yo como delantero me quedo con el penal, no con el (buen) partido que hice”.

Y culpó a los efectos de la altura (el partido se jugó a casi 4100 metros sobre el nivel del mar) por haber errado el penal. Sostuvo que la pelota “se levanta”. “Se nota en los cambios de frente que no baja nunca”, afirmó.

Y, luego de destacar el buen desempeño del equipo de Diego Martínez y de felicitar a sus compañeros, señaló: “Soy delantero, quiero convertir y no se me está dando”.

“Yo sé que hice un buen primer tiempo, pero me quedo con el penal. Me voy con mucha bronca”.



La palabra de Darío Benedetto luego del empate de Boca en Bolivia

“Oh siempre le pego fuerte y lo erro. Voy a intentarlo de la misma manera por 354ta vez que seguramente entre”.



Esto pasó por la cabeza de Darío Benedetto.

Esto pasó por la cabeza de Darío Benedetto.

