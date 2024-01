Matías Suárez volvió a Belgrano: "Se dijeron muchas cosas injustas de mí"

Belgrano oficializó este viernes el regreso de Matías Suárez, de 35 años, tras finalizar su vínculo con River Plate. Fue presentado en el conferencia de prensa en el Hotel Quinto Centenario. “Vuelvo a casa”, expresó.

El delantero no quiso hablar mucho de su salida del club en el 2019, pero sí se defendió: “Se dijeron muchas cosas injustas que le hicieron creer a la gente. No hablé porque soy respetuoso”. “A la gente se le metió otra cosa en la cabeza que no fue así. Pero ya pasó, voy a tratar de revertir esta situación, tratar de volver a sentir el cariño de la gente”, remarcó.

"No creo que tenga necesidad de salir a aclarar eso", manifestó Suárez al ser consultado por Cadena 3 sobre la forma en la que se fue del club.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También aclaró que siempre quiso volver a Belgrano, más allá de las ofertas que le llegaron de otros equipos como Estudiantes o San Lorenzo.

Respecto a su estado físico, el atacante aclaró: “Este año no jugué demasiado, tuve una lesión y después por decisiones. Me tengo que poner bien físicamente”.

"Si no sintiera el apoyo de los hinchas no estaría acá. No tenía necesidad de escuchar insultos por la calle, mis hijos son grandes. A eso lo pensé. Pero toda mi familia es hincha de este club y dije tengo que volver y me aguantaré gente que no esté conforme", expresó el delantero.

Matías Suárez firmó contrato hasta diciembre de este año.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Federico Borello.