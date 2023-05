Belgrano ante su Asamblea: superávit millonario y clásico en Alberdi

Este martes se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de socios, donde la Comisión Directiva presentó el Balance y la Memoria correspondiente al año 2022. En lo económico, Belgrano tiene un superávit de 119 millones de pesos.

Si se compara con el Balance anterior, del año 2021, se advierte una importante mejoría, ya que en aquella ocasión se reflejó un déficit de 300 millones de pesos. La principal diferencia que contribuyó en gran parte a este logro es el público, que estuvo prohibido por medidas de distanciamiento social, en el marco de la pandemia. Con el regreso de la normalidad, sin aforo máximo en las canchas, Belgrano recuperó gran parte de sus ingresos.

“El balance es positivo. Estamos muy contentos, muy conformes con los números. Agradecemos el apoyo de los socios”, comentó el tesorero del club Diego Merlino.

Respecto a la parte futbolística, el presidente Luis Fabián Artime aseguró que el clásico con Talleres “se jugará en Alberdi”. “Hemos hecho una gran inversión para jugar acá, y así lo haremos”, agregó Merlino.

Otros temas importantes de la Asamblea

Respecto a la tienda República de Alberdi, “representa casi el 18% del total de los recursos”, explicó el tesorero. “Estamos muy contentos con el logro a pesar de la falta de material para vender”, añadió el protesorero Lucas Bustos.

Consultado por Cadena 3 sobre una posible vuelta del sistema Socio Solidario, Bustos contestó que “está en análisis”. “Tenemos el doble de socios que capacidad del estadio. Le permitimos a los socios que no tienen abono poder activar el chip. Aproximadamente ponemos a la venta 1700 ubicaciones. Sería una irresponsabilidad activar socio solidario cuando sabemos que la capacidad del estadio va a estar prácticamente al 100%”, añadió el protesorero. “Antes era necesario. Hoy no. No nos está haciendo falta en este momento”, concluyó Merlino.

Sobre una posible modificación del Estatuto del club, Artime aseguró que se está estudiando una modernización, pero que es un tema "muy complicado". Y también afirmó que no está previsto cambiar la composición de la Asamblea a un grupo de representantes, como sucede en Talleres.

Tanto el Balance como la Asamblea fueron aprobados.

Merlino y Bustos dialogaron con los medios presentes

Otras frases de Diego Merlino y Lucas Bustos

El presupuesto del plantel profesional está entre los 10 primeros de Argentina

Por primera vez agregamos el plantel femenino como un activo de la institución. Todo el esfuerzo que hizo el club para profesionalizar el club se ve reflejado en ese activo intangible, que es inétido en el fútbol de Córdoba. Somos pioneros en esto

El aporte de los socios representa el 50% del presupuesto de Belgrano

Villa Esquiú parece una ciudad por la cantidad de movimiento que tiene. Seguimos haciendo obras, agregamos canchas nuevas, a otras le hicimos riego automático. Tenemos 300 jugadores más respecto al año pasado