Pacers reciben al Thunder en un duelo crucial en las Finales de la NBA

Indiana Pacers y Oklahoma City Thunder se enfrentan este miércoles, desde las 21.30, en el juego 3 de las Finales de la NBA, en lo que promete ser un duelo emocionante y crucial para el desarrollo de la serie.

Todo está igualado 1-1, tras una remontada de película de los Pacers en el Juego 1 disputado en Oklahoma (111-110) y una respuesta categórica del Thunder en el Juego 2, empatando la serie con un triunfo 123-107.

Tyrse Halliburton, base de los Pacers, mostró que no está al 100%, con una molestia en uno de sus tobillos, pero a pesar de no revelar detalles sobre su estado físico, reafirmó que no se perderá el tercer encuentro contra el Thunder.

“Es un problema en la parte inferior de la pierna. Así lo dejaré”, declaró Haliburton. “No creo que sea necesario extenderme más. Me siento bien y estaré listo para el juego tres”.

"He wasn't on the injury report, everything I hear, there's no concern about his status tonight. All the feel is he's fine, he's going to be good to go."@ShamsCharania shares Tyrese Haliburton will play Game 3 despite an “ankle issue." pic.twitter.com/Y783IdxL61