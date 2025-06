Oklahoma City Thunder se coronó campeón tras 44 años de espera

El Oklahoma City Thunder triunfó 103-91 sobre los Indiana Pacers en el séptimo partido de la serie final de la NBA, consagrándose campeón después de 44 años. Su último título había sido en 1979.

/Inicio Código Embebido/

THE THUNDER ARE YOUR 2025 NBA CHAMPS ??



FIRST TITLE IN THE FRANCHISE'S OKC ERA ?? pic.twitter.com/FvgPiH9Yyh