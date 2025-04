La NBA anunció los candidatos al premio MVP de la temporada

La NBA ya está en su etapa de Playoffs y este domingo la liga anunció los candidatos a ganar el MVP (jugador más valioso) de esta temporada.

Nikola Jokic, de Denver Nuggets, Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City Thunder y Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee Bucks son quienes compiten por ser nombrados el mejor jugador de la temporada.

/Inicio Código Embebido/

The 2024-25 Finalists for Kia NBA Most Valuable Player. #KiaMVP



Giannis Antetokounmpo

Shai Gilgeous-Alexander

Nikola Jokic pic.twitter.com/IX1MkV4hy5