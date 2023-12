El insólito motivo por el que Wembanyama se perdió el partido ante Dallas

El joven pívot francés y número uno del último draft de la NBA sufrió una insólita lesión en la previa del partido que enfrentó a sus Spurs y a los Dallas Mavericks.

“Wemby” estaba realizando la entrada en calor previa al partido cuando tras realizar una simple bandeja, al caer, piso accidentalmente el pie de uno de los alcanza pelotas del equipo local que se encontraba a unos pocos metros del aro.

Wemby out for the game after stepping on Mavs employee during warmups ?? pic.twitter.com/fupZJCHTVP