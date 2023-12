Tras 18 derrotas, los Spurs vencieron a los Lakers y volvieron al triunfo

San Antonio Spurs (4-20), con el escolta Devin Vassell como figura al sumar 36 tantos, venció a Los Angeles Lakers (15-11) por 129 a 115, así le puso fin a una serie adversa de 18 derrotas consecutivas, en un partido válido por la fase regular de la NBA.

El equipo dirigido por Gregg Popovich en el que supo brillar el argentino Emanuel Ginobili terminó con la peor racha negativa de su historia, con una buena victoria en su estadio Frost Center, en San Antonio, Texas.

