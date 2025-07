El increíble golazo de tiro libre de Wembanyama, estrella de la NBA

El basquetbolista estrella de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama siempre se muestra muy aficionado al fútbol al cual por ejemplo se lo vio jugando en sus vacaciones en Costa Rica.

A pesar de sus 2,21 metros de altura, en los videos se puede ver a Wembanyama como un jugador de fútbol bastante habilidoso.

Ahora se viralizó un video del basquetbolista francés anotando un golazo de tiro libre en un partido amateur en una cancha sintética.

/Inicio Código Embebido/

?????? Pro basketball player Victor Wembanyama with this free-kick! He is 7 ft 3 in (2.21 m). ??????? pic.twitter.com/RYMtYIPakY