Deportes

Arrestaron al hombre que tiró un juguete sexual al campo en un juego de la WNBA

Un hombre de 18 años fue arrestado tras lanzar un juguete sexual a la multitud en un partido de la WNBA en Phoenix. El incidente forma parte de una serie de comportamientos similares en canchas de la liga.

07/08/2025 | 17:37Redacción Cadena 3

FOTO: Arrestan a un hombre arrestado por lanzar juguete sexual al público en juego de la WNBA en Phoenix

Un hombre de Arizona fue arrestado después de que la policía informó que lanzó un juguete sexual a la multitud durante un partido de la WNBA en Phoenix, el último de una serie de incidentes similares en arenas de toda la liga de baloncesto femenino en los últimos días.

La policía dijo que el joven de 18 años sacó el juguete sexual del bolsillo de su suéter en el partido del martes entre las Phoenix Mercury y las Connecticut Sun y lo lanzó hacia los asientos frente a él, golpeando a un espectador en la espalda.

Más tarde, el hombre le dijo a la policía que se trataba de una broma que era tendencia en las redes sociales y que compró el juguete un día antes para llevarlo al partido. Posteriormente, fue derribado por un voluntario en la arena que había presenciado el incidente y comenzó a seguirlo cuando el hombre intentó salir de la arena.

La policía indicó que el hombre fue arrestado bajo sospecha de agresión, conducta desordenada y exhibición pública de material sexual explícito.

Durante la última semana, se han lanzado juguetes sexuales a las canchas en partidos en Atlanta, Los Ángeles y Chicago. Un juguete sexual cayó cerca de Sophie Cunningham de Indiana después de ser lanzado desde las gradas en Los Ángeles el martes por la noche. Las jugadoras han dicho que lanzar los juguetes en los partidos es irrespetuoso y potencialmente peligroso.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido de la WNBA? Un hombre lanzó un juguete sexual a la multitud durante un partido en Phoenix.

¿Quién fue arrestado? Un hombre de 18 años fue arrestado por la policía tras el incidente.

¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió el martes pasado en un juego entre Phoenix Mercury y Connecticut Sun.

¿Dónde tuvo lugar el suceso? En una arena de baloncesto en Phoenix, Arizona.

¿Por qué las jugadoras consideran el lanzamiento de juguetes irrespetuoso? Las jugadoras opinan que es un acto irrespetuoso y potencialmente peligroso durante los partidos.

[Fuente: AP]

