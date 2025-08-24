Argentina perdió con República Dominicana y el partido terminó a las piñas

La selección Argentina de básquet cayó en su segunda presentación en la AmeriCup 2025 ante República Dominicana.

El seleccionado argentino perdió ante su par caribeño por 84-83 en tiempo suplementario. Argentina venía de vencer a Nicaragua por 94-70 en el primer juego.

Tras finalizar el partido, los jugadores de ambos equipos comenzaron a empujarse y agredirse en el centro del campo de juego. Algunos jugadores se agarraron a las piñas, mientras otros intentaban separar.

/Inicio Código Embebido/

?? Descontrol total luego de la victoria de Dominicana (84) sobre Argentina (83) en suplementario por la segunda fecha de la @AmeriCup en Nicaragua



?? El equipo de Prigioni buscará el pase a cuartos de la #AmeriCup este lunes a las 18:40 ante Colombiapic.twitter.com/YuWshq9Ccr — Basquet Argentina (@BasketArgentina) August 24, 2025

/Fin Código Embebido/

Se espera un comunicado de la FIBA sobre la situación que se vivió este domingo entre los dos seleccionados, además del informe de los árbitros sobre los jugadores involucrados.

El tiempo reglamentario había terminado igualado en 75 tantos, lo que obligó a disputar la prórroga en la que el conjunto caribeño se impuso por la mínima. Luego de los festejos, y cuando las dos selecciones iban hacia los vestuarios se produjo la pelea.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Creo que los chicos jugaron un partido extraordinario, no merecían el final que tuvo", dijo Pablo Prigioni, entrenador argentino, tras el partido. "Lo del final es consecuencia de permitir; creo que tendrían que hacer una autocrítica importante. Hay que estar a la altura del nivel de los dos equipos y hoy fue así", agregó respecto al arbitraje.

El próximo partido para Argentina en la AmeriCup será este lunes frente a Colombia, en un encuentro clave para definir la clasificación.