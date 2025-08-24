En vivo

Argentina perdió con República Dominicana y el partido terminó a las piñas

La selección de básquet cayó en el suplementario 84-83 por la segunda jornada de la AmeriCup. 

24/08/2025 | 21:10Redacción Cadena 3

FOTO: Argentina y República Dominicana terminaron a las piñas. (Captura)

La selección Argentina de básquet cayó en su segunda presentación en la AmeriCup 2025 ante República Dominicana.

El seleccionado argentino perdió ante su par caribeño por 84-83 en tiempo suplementario. Argentina venía de vencer a Nicaragua por 94-70 en el primer juego.

Tras finalizar el partido, los jugadores de ambos equipos comenzaron a empujarse y agredirse en el centro del campo de juego. Algunos jugadores se agarraron a las piñas, mientras otros intentaban separar.

Se espera un comunicado de la FIBA sobre la situación que se vivió este domingo entre los dos seleccionados, además del informe de los árbitros sobre los jugadores involucrados.

El tiempo reglamentario había terminado igualado en 75 tantos, lo que obligó a disputar la prórroga en la que el conjunto caribeño se impuso por la mínima. Luego de los festejos, y cuando las dos selecciones iban hacia los vestuarios se produjo la pelea.

"Creo que los chicos jugaron un partido extraordinario, no merecían el final que tuvo", dijo Pablo Prigioni, entrenador argentino, tras el partido. "Lo del final es consecuencia de permitir; creo que tendrían que hacer una autocrítica importante. Hay que estar a la altura del nivel de los dos equipos y hoy fue así", agregó respecto al arbitraje.

El próximo partido para Argentina en la AmeriCup será este lunes frente a Colombia, en un encuentro clave para definir la clasificación.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con la selección Argentina de básquet? La selección Argentina cayó ante República Dominicana en la AmeriCup 2025.

¿Quién fue el entrenador que comentó sobre el partido? El entrenador argentino es Pablo Prigioni, quien habló sobre el desempeño del equipo.

¿Cuándo se produjo el partido? El partido se llevó a cabo este domingo, con Argentina jugando su segunda presentación en la AmeriCup 2025.

¿Dónde se jugará el próximo partido de Argentina? El próximo partido de Argentina será frente a Colombia en la AmeriCup.

¿Por qué se generó una pelea tras el partido? La pelea se generó entre los jugadores de ambos equipos tras finalizar el partido, cuando se dirigían a los vestuarios.

