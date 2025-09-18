Calendario del Gran Premio de Azerbaiyán: días, horarios y cómo ver la F1
Con el piloto argentino presente, se corre este fin de semana la jornada 17 del campeonato mundial de Fórmula 1.
18/09/2025 | 06:19Redacción Cadena 3
FOTO: Colapinto tiene un fin de semana clave por delante.
Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán.
La decimoséptima fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el circuito callejero de Bakú.
La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Venía de su mejor carrera en Países Bajos, pero en Italia otra vez estuvo entre los últimos lugares.
En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.
Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1
Viernes 19 de septiembre
- Práctica Libre 1: 05:30hs
- Práctica Libre 2: 09:00hs
Sábado 20 de septiembre
- Práctica Libre 3: 05:30hs
- Clasificación: 09:00hs
Domingo 21 de septiembre
- Carrera: 08:00hs
Dónde ver en vivo el Gran Premio de Azerbaiyán
El Gran Premio de Azerbaiyán se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.
Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.
El calendario completo de la Fórmula 1 para 2025
- 16 de marzo: GP de Australia (Melbourne)
- 23 de marzo: GP de China (Shanghai)
- 6 de abril: GP de Japón (Suzuka)
- 13 de abril: GP de Bahrein (Sakhir)
- 20 de abril: GP de Arabia Saudita (Yeda)
- 4 de mayo: GP de Miami
- 18 de mayo: GP de Imola (Italia)
- 25 de mayo: GP de Mónaco
- 1 de junio: GP de España (Barcelona)
- 15 de junio: GP de Canadá (Montreal)
- 29 de junio: GP de Austria (Spielberg)
- 6 de julio: GP de Reino Unido (Silverstone)
- 27 de julio: GP de Bélgica (Spa-Francorchamps)
- 3 de agosto: GP de Hungría (Budapest)
- 31 de agosto: GP de Países Bajos (Zandvoort)
- 7 de septiembre: GP de Italia (Monza)
- 21 de septiembre: GP de Azerbaiyán (Bakú)
- 5 de octubre: GP de Singapur
- 19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)
- 26 de octubre: GP de México
- 9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)
- 22 de noviembre: GP de Las Vegas
- 30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail)
- 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)
Lectura rápida
¿Qué evento se lleva a cabo este fin de semana?
El Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, correspondiente a la jornada 17 del campeonato.
¿Quién es el piloto argentino que participa?
El piloto argentino es Franco Colapinto, quien compite con la escudería Alpine.
¿Cuándo serán las carreras y prácticas?
Las prácticas y la carrera se llevarán a cabo del 19 al 21 de septiembre.
¿Dónde se puede ver el evento en vivo?
Se puede ver en vivo en Argentina por Disney+ y posiblemente Fox Sports.
¿Cuál es el estado actual del torneo?
Oscar Piastri es el líder del campeonato, seguido por Lando Norris y el campeón defensor.
[Fuente: Noticias Argentinas]