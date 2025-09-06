En vivo

Tarde y Media

Agustín González

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Agustín González

Rosario

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Pierre Gasly amplía su vínculo con Alpine hasta el año 2028

El piloto francés firmó una extensión de contrato con la escudería asegurando su lugar en el equipo hasta 2028.

06/09/2025 | 11:21Redacción Cadena 3

FOTO: Pierre Gasly firma extensión de contrato con Alpine hasta 2028

Pierre Gasly firmó una extensión de contrato con Alpine para continuar como piloto del equipo de Fórmula Uno hasta la temporada de 2028.

El acuerdo fue anunciado el sábado antes del Gran Premio de Italia, carrera que Gasly ganó sorprendentemente en 2020 mientras competía para AlphaTauri.

“Estoy encantado de comprometer mi futuro a largo plazo con Alpine. Como francés, especialmente, conducir para una empresa automovilística francesa me hace sentir muy orgulloso. Desde que me uní en 2023, siempre he sentido que este equipo es el lugar adecuado para estar en el futuro”, señaló Gasly.

“Quiero estar aquí en los próximos años y cumplir con nuestro objetivo conjunto: ganar carreras y campeonatos mundiales. Todos estamos en esto juntos y espero continuar esta historia especial”, agregó.

Gasly firmó una extensión multianual el año pasado y Alpine dijo en ese momento que lo llevaría “hasta la temporada 2025 y más allá.”

Gasly, de 29 años, ha logrado cinco podios, incluidos dos desde que se unió a Alpine. Su mejor resultado esta temporada fue un sexto lugar en Silverstone en julio.

Flavio Briatore, quien se reincorporó al equipo el año pasado como asesor ejecutivo, comentó: “Estamos bien preparados para la nueva era de la Fórmula Uno, que comienza en 2026, y ahora tenemos a nuestro piloto principal confirmado para llevarnos bien hacia el futuro”.

“Pierre ha sido un activo inmenso para el equipo durante este período desafiante. Me ha impresionado mucho su actitud, dedicación y talento, y esperamos continuar este proyecto juntos por mucho tiempo”, añadió Briatore.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho