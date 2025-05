La historia de Alejo Caracoche, el piloto de kart que rompe récords en Brasil

Por Martín Bonansea

Alejo Caracoche es el nombre de otra promesa argentina que asoma en el mundo del automovilismo. Es un joven de 14 años que nació en la localidad de Alejandro Roca, en el sur de la provincia de Córdoba. A los 5 años comenzó a forjar su camino en el mundo del karting.

Cuando tenía apenas un año, su familia se trasladó a Ipatinga, Minas Gerais, Brasil, donde Alejo descubrió su pasión por la velocidad. A los seis años, comenzó a competir en karting y rápidamente se destacó en el campeonato paulista, logrando ya dos podios en el prestigioso circuito de Interlagos.

Desde su hogar en Brasil, Alejo habló con Cadena 3 y, con una voz tranquila, en un español infundado por su familia (habla cuatro idiomas), compartió su experiencia en los circuitos brasileños, donde muchos grandes pilotos dejaron su huella.

Foto Instagram: @alejokart.87

“Es algo magnífico; una sensación muy linda de saber que tus ídolos ya corrieron en el mismo asfalto, en las mismas curvas que vos”, afirmó.

El joven piloto, quien se consagró como campeón cadete de Río de Janeiro, subcampeón del interior de San Pablo y campeón de las provincias de Gerais del F4 Junior, tiene claras sus metas. “Mi mayor objetivo, que es uno de mis sueños, es conseguir ganar el nacional que se disputará a finales de año en Beto Carrero”, expresó. Este campeonato reunirá a 500 pilotos de todo Brasil y de otros países.

Foto Instagram: @alejokart.87

En 2024, Alejo marcó un récord impresionante al realizar 22 sobrepasos bajo la lluvia, lo que evocó a todos recuerdos del legendario Ayrton Senna. “Me identifico mucho con él. Desde chiquito no me gustaba la lluvia y siempre me iba mal, pero empecé a practicar mucho y, hoy en día, me gusta más correr en la lluvia que en el seco”, comentó el joven, quien corre con un casco que lleva los colores de Argentina.

Franco Colapinto, el argentino del momento que llegó a la Fórmula 1, es una de sus inspiraciones. “Lo sigo desde el karting hasta cuando llegó a la Fórmula 1, y mi psicólogo es el mismo que lo ayudó a él”, reveló Alejo. Esta conexión con su compatriota añade un elemento más a su carrera, que, vale remarcar, se desarrolla en el mismo país donde brilló Senna: incluso, el primer mecánico que tuvo Alejo, Maurao, lo fue también del gran Ayrton.

Foto Instagram: @alejokart.87

Durante 2025, Alejo Caracoche realizará la transición en el kartismo con experiencias internacionales y no se descarta que comience a pilotear autos de carrera.

Compitiendo para el equipo AS Racing de Belo Horizonte, este año se destaca en los campeonatos de Sao Paulo y Minas Gerais en cuatro categorías: F4 Junior, F400, OKN -Jr y Sprinter. En todas las carreras hizo podio.

Foto Instagram: @alejokart.87

La comparación con el ícono brasileño genera en Alejo una presión que, en lugar de desmotivarlo, lo impulsa a mejorar. “Es algo medio automático, pero también es una cosa que te puede motivar mucho para que sigas mejorando”, aseguró. Asimismo, el joven mencionó que su psicólogo le compartió anécdotas de Colapinto, lo que lo inspira aún más en su carrera.

A pesar de su creciente notoriedad en el deporte automotor, Alejo no descuida su educación. “El colegio es algo fundamental que tiene que estar siempre en primer lugar. Cuando voy a las carreras, me llevo las cosas del colegio para estudiar y siempre que vuelvo de alguna competencia me siento a estudiar un poco”, explicó.

Alejo Caracoche es solo un adolescente de 14 años, pero lo consideran una de las promesas del automovilismo de Brasil y Sudamérica. Él quiere ser como Ayrton Senna o como Franco Colapinto. Tiene la convicción y el talento. Y los grandes circuitos de Fórmula 1 del mundo lo están esperando.