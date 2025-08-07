Dolor en el karting: falleció Matilde Itzcovich, promesa uruguaya de 16 años

El mundo del automovilismo uruguayo llora la trágica muerte de Matilde Itzcovich, la piloto de 16 años que marcó un hito al convertirse en la primera uruguaya en competir en un Mundial de la FIA en 2024.

La Federación Uruguaya de Karting (FUK) expresó su “más hondo pesar” por el fallecimiento, un sentimiento compartido por toda la comunidad del karting, y anunció la suspensión de la quinta fecha del Campeonato Nacional, programada para este fin de semana en Mercedes, donde Matilde planeaba correr.

El Club Atlético Peñarol, al que Matilde representó desde 2023, también lamentó su pérdida: “Despedimos con profundo dolor a Matilde Itzcovich, deportista que defendió nuestros colores en el automovilismo uruguayo”.

Según medios locales, la joven se habría quitado la vida, aunque no se brindaron más detalles por respeto a la familia. Hija de Mauricio Itzcovich, ex piloto de rally, y hermana de Manuel, también kartista, Matilde comenzó en el automovilismo a los 13 años por impulso familiar.

Su talento la llevó a destacar en circuitos de Uruguay, Argentina e Italia, alcanzando la final del Campeonato Mundial FIA de Karting en Inglaterra en 2024, en la categoría OK-N.

/Inicio Código Embebido/

El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de la joven Matilde Itzcovich, deportista que defendió nuestros colores en el automovilismo uruguayo.



A sus familiares, a sus amigos, el apretado abrazo de nuestra institución en tan difícil momento. pic.twitter.com/v92L3vHYY2 — PEÑAROL (@OficialCAP) August 7, 2025

/Fin Código Embebido/

Este año, compitió en la F1 Academy, la categoría femenina de la Fórmula 1, participando en una fecha en Portimao, Portugal. Su sueño, expresado en una entrevista con Búsqueda en 2024, era llegar a la Fórmula 1, desafiando las barreras de género en el deporte. La partida de Matilde deja un vacío en el karting y un legado de valentía para las futuras generaciones.