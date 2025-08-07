En vivo

Deportes

Dolor en el karting: falleció Matilde Itzcovich, promesa uruguaya de 16 años

La joven piloto, primera uruguaya en un Mundial FIA, dejó un legado imborrable. La Federación de Karting suspendió su próxima fecha en su memoria.  

07/08/2025 | 20:19Redacción Cadena 3

FOTO: La pérdida de una joven promesa del karting

El mundo del automovilismo uruguayo llora la trágica muerte de Matilde Itzcovich, la piloto de 16 años que marcó un hito al convertirse en la primera uruguaya en competir en un Mundial de la FIA en 2024. 

La Federación Uruguaya de Karting (FUK) expresó su “más hondo pesar” por el fallecimiento, un sentimiento compartido por toda la comunidad del karting, y anunció la suspensión de la quinta fecha del Campeonato Nacional, programada para este fin de semana en Mercedes, donde Matilde planeaba correr.

El Club Atlético Peñarol, al que Matilde representó desde 2023, también lamentó su pérdida: “Despedimos con profundo dolor a Matilde Itzcovich, deportista que defendió nuestros colores en el automovilismo uruguayo”. 

Según medios locales, la joven se habría quitado la vida, aunque no se brindaron más detalles por respeto a la familia. Hija de Mauricio Itzcovich, ex piloto de rally, y hermana de Manuel, también kartista, Matilde comenzó en el automovilismo a los 13 años por impulso familiar. 

Su talento la llevó a destacar en circuitos de Uruguay, Argentina e Italia, alcanzando la final del Campeonato Mundial FIA de Karting en Inglaterra en 2024, en la categoría OK-N

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Este año, compitió en la F1 Academy, la categoría femenina de la Fórmula 1, participando en una fecha en Portimao, Portugal. Su sueño, expresado en una entrevista con Búsqueda en 2024, era llegar a la Fórmula 1, desafiando las barreras de género en el deporte. La partida de Matilde deja un vacío en el karting y un legado de valentía para las futuras generaciones.

Lectura rápida

¿Quién fue Matilde Itzcovich?
Fue una piloto uruguaya de 16 años, la primera en competir en un Mundial de la FIA en 2024.

¿Qué expresó la Federación Uruguaya de Karting?
La FUK expresó su “más hondo pesar” y suspendió la quinta fecha del Campeonato Nacional en Mercedes.

¿Qué lamentó el Club Atlético Peñarol?
Lamentó la pérdida de Matilde Itzcovich, quien defendió sus colores en el automovilismo uruguayo.

¿Qué se sabe sobre las circunstancias de su muerte?
Se informó que la joven se habría quitado la vida, aunque no se dieron más detalles por respeto a la familia.

¿Cuáles fueron sus logros en el automovilismo?
Destacó en circuitos de Uruguay, Argentina e Italia, alcanzando la final del Campeonato Mundial FIA en Inglaterra en 2024.

