El mundo literario está de luto tras la noticia del fallecimiento del renombrado escritor Paul Auster, ocurrido este martes en su hogar de Brooklyn a los 77 años, a causa de un cáncer de pulmón. Auster, reconocido por obras como "La Trilogía de Nueva York" y "4321", dejó una marca indeleble en la literatura contemporánea.

Recordamos con emoción su última visita a la Argentina en 2018, durante la presentación de su novela "4321" en la Feria del Libro. En aquel entonces, Auster, a sus 71 años, compartió con el público una serie de reflexiones sobre su vida y obra, dejando una huella imborrable.

“Los misterios del mundo son los misterios del mundo y ninguna novela va a resolverlos. Por suerte”, expresó en aquel momento.

Entrevistado en su momento por el periodista Carlos Guyot, Auster reveló su método de escritura, caracterizado por la improvisación y la espontaneidad. "Siempre improvisé. Tenía una idea general de lo que quería hacer, y fui descubriendo el libro a medida que lo escribía", expresó el autor. Además, detalló su rutina diaria de trabajo, destacando la importancia del párrafo como unidad mínima de la composición.

En su última visita a la Feria del Libro de Buenos Aires, en 2018, reflexionó sobre la muerte, al contar que le metió un frenético ritmo de escritura a su texto impulsado por saber que ya había cumplido la misma edad que tuvo su padre al morir.

“Al cumplir 66 me pareció extraño, casi antinatural, llegar a ser más viejo que mi padre. Durante varios meses pensé que tal vez me iba a a pasar lo mismo que a él e iba a morirme también, de un momento a otro. Empecé el libro un mes después de mi cumpleaños. Y como sabía que iba a ser un libro largo pensé que no me convenía morirme en la página 500”, remarcó.

“Creo que lo que más me interesa no es la metafísica del azar sino cómo funciona en el mundo real. Es muy significativo que lo inesperado suceda con tanta regularidad en nuestras vidas; es lo que llamo ‘la mecánica de la realidad’. A veces lo inesperado es lo mejor que puede pasarte y a veces lo peor y más trágico. El 10 de septiembre de 2001, nadie en Nueva York se fue a la cama pensado que la ciudad iba a ser atacada con aviones al día siguiente”, dijo.

“Siempre intento incorporar esas experiencias en mis libros, no porque sean mágicas o místicas, sino porque así es como funciona el mundo”.

Sobre la situación política de su país, Auster fue contundente al señalar las similitudes entre los conflictos sociales actuales y los de los años 60, aunque con un tono menos esperanzador. "Nuestros problemas son permanentes y seguimos repitiendo los mismos errores", lamentó.

Finalmente, en un gesto de serenidad ante la vida, Auster compartió sus pensamientos sobre el envejecimiento. "Como cada vez me queda menos tiempo soy más feliz de lo que he sido nunca", afirmó.

Con su partida, el legado de Paul Auster perdura en sus palabras, que seguirán inspirando a generaciones de lectores y escritores.