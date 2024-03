Sergio “Maravilla” Martínez, a fondo: “Mi carrera está en un 99,9% terminada”

Sergio "Maravilla" Martínez se define como un "tiempista" en la vida y en el boxeo, porque según explica en este mano a mano imperdible con Cadena 3, sabe que "en el boxeo los errores se pagan con mucha salud" entonces es indispensable saber "manejar los tiempos y las distancias, cómo en la vida misma".

Nacido en Avellaneda en 1975, "Maravilla" arrancó su carrera como boxeador en 1995 y contó que su famoso apodo no fue elegido por él, sino que fue Luis Blanco, un jurado de la Federación de Boxeo y periodista, quién al verlo pelear no dudó en bautizarlo eternamente.

No obstante, para él no fue fácil llevarlo: "¿Cuándo salve el mundo yo para que me digan maravilla? Es muy difícil, encima con veinte años; pero ahora ya está, la gente se acostumbró, yo también, pero antes tenía el trabajo de rendirle honor".

"Igual menos mal que no pusieron El hombre de hierro, martillo, el látigo, porque claro, eso condiciona. A mí el apodo Maravilla me ayudó a meterme, es como tratar de encontrar un camino para rendir un poco de honor al apodo, entonces tengo permitido bajar la guardia, tengo permitido caminar y hacer unos visteos, tengo permitido no ir al intercambio de golpes, al final me ayudó mucho el apodo", reflexionó.

Su aventura en España en busca de un sueño

"La vida es una búsqueda constante", define "Maravilla" como si se tratara de uno de sus golpes en el ring. A los 27 años se fue del país para buscar una posibilidad laboral en Madrid, sin pasaporte y con la crisis de 2001 atrás.

"Fue difícil porque no tenía papeles, pero las posibilidades estaban, solo dependían de mí en cómo saber encararlas", explicó sobre ese momento de su vida. "Fui a buscar trabajo porque se hablaba muy bien de España, de Madrid y una vez que fui para allá comprobé que era cierto", completó.

La histórica pelea con Chávez Jr y una revancha personal

"Cuando llegó el combate con Chávez yo era campeón del Consejo del peso mediano, había sido antes campeón de la OMB, supe campeón de la OMB y campeón del ring magazine, que en Estados Unidos es el título más prestigioso", inició su relato.

Y continuó: "En 2010 gané esos títulos, defendí contra Paul Williams, fui el mejor boxeador del año y del Consejo Mundial me quitaron un cinturón desde un llamado telefónico y ahí yo empecé a ver y a sufrir lo que le pasa a algunos boxeadores cuando no son de países tan fuertes a nivel boxístico".

En ese sentido, apuntó: "La posibilidad de mi título se la dieron a Chávez Jr prácticamente en bandeja, él combatió contra un alemán que se llama Sebastián Zbick allá por el 2011, entonces él ganó el título del peso mediano y de ahí hasta mediados de 2012 hizo todo lo posible para esquivar el combate conmigo y yo me volví loco".

"Salía con los tapones de punta en los medios atacando al Consejo, a Chávez, porque me hicieron una cama que me durmieron tremendamente y fue una lucha muy dura para conseguir esa oportunidad de recuperar un título que nunca había perdido", rememoró.

Y cerró: "Claro yo lo veía completamente injusto, no está bien eso, pero sí que entiendo que es el negocio y yo no era parte del negocio. Hasta que llegó septiembre de 2012 y finalmente nos enfrentamos con Chávez Jr y puse las cosas en su lugar".

En desarrollo.

Entrevista de Diego Borinsky y Jorge Parodi.