Vidal, sobre Insaurralde: "No sorprende la corrupción, eso es el kirchnerismo"

La diputada bonaerense y exgobernadora María Eugenia Vidal hizo referencia este martes al escándalo desatado este fin de semana por el viaje del exjefe de Gabinete de Buenos Aires, Martín Insaurralde, a Marbella. El sábado pasado, quedó en boca de todos al conocerse que se encuentra de vacaciones con una mujer en un yate en el Mediterráneo.

Las fotos y videos fueron difundidos por la modelo Sofía Clerici, quien se mostró junto al funcionario y candidato a concejal en un viaje por Marbella, España. Por el caso, Insaurralde renunció y también declinó su candidatura en Lomas de Zamora.

En diálogo con Cadena 3, Vidal dijo que sorprende "la impunidad y lo obsceno" para hacer referencia a Insaurralde. "No me sorprende la corrupción, porque eso es el kirchnerismo. Lo vimos con José López y la condena de Luciani a Cristina. Lo que sí sorprende es la impunidad y lo obsceno. Te dicen que te cuidan y que te van a devolver $20.000, pero van y pasean en yate. Es un doble discurso y a ellos no les importa la gente", señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También aseguró que Buenos Aires está otra vez sometida a las mafias políticas. "Bajo mi gestión, nosotros enfrentamos en su momento a este sistema mafioso. Metimos presos a miembros de bandas delictivas, en una provincia que siempre fue gobernada por los mismos. El peronismo gobernó y miró para otro lado, hay que cambiar las reglas del sistema".

Además, recordó que, en su gobierno, "la declaración pública era obligatoria para los funcionarios bonaerenses y hoy se está violando esa normativa. Uno llega como funcionario y cuando se va, debe decir con qué patrimonio se va. Es una prueba para garantizar si, hoy Insaurralde por ejemplo, tenía fondos genuinos para pagar su viaje a Marbella".

Vidal planteó en diálogo con Cadena 3 que "no puede haber excepciones para que un funcionario no realice su declaración jurada", al entender que "es una obligación".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese sentido, la exgobernadora dijo que es la Justicia quien deberá investigar lo ocurrido con Insaurralde y pidió avanzar en la transformación de una legislatura bicameral a una unicameral, algo a lo que ya hicieron referencia otros funcionarios de Juntos por el Cambio.

Al referirse al debate presidencial del domingo pasado, Vidal señaló que Patricia Bullrich es la candidata que tiene un equipo de personas y de gobernadores electos para "sostener el cambio profundo que necesita Argentina".

"Hay un candidato que prácticamente está en funciones y toma decisiones económicas todos los días. Dice que va a bajar la inflación, pero en el último año la duplicó", dijo Vidal en referencia a Sergio Massa.

También cuestionó al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. "No puede explicar cómo llevará sus ideas adelante ni tiene fuerza legislativa para los cambios que propone", finalizó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Rodolfo Barili.