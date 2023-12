Valeria: “Sueño con tener un trabajo menos precario y dejar de cobrar la AUH”

Valeria Azcurra es una oyente de Cadena 3 que en un mensaje resumió su anhelo en el marco de la crisis económica que vive Argentina: “Sueño con encontrar un trabajo menos precario al del doméstico y dejar de cobrar la AUH”.

Esta mendocina radicada en Río Cuarto (Córdoba) trabaja en el servicio doméstico, en pocos días egresa del colegio secundario de adultos e iniciará la Tecnicatura en Gestión Alimentaria y Agropecuaria.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Me levanto a las 5.50 y trabajo en dos casas por día, pero hacía hasta tres, mi marido es remisero y mi hija, de 15 años, pasó a quinto año del secundario”, contó en diálogo con Ahora País.

Y detalló: “De 20 a 23.30 iba al secundario y tengo todo 10 (en referencia a las calificaciones)”.

Sobre los piqueteros, opinó: "Me da bronca, sé que no todo el mundo tiene las posibilidades (de trabajar) pero si yo puedo otros pueden, y no soy ejemplo de nada, ¿por qué esta gente no aprende? A mi hija yo le dije ‘vos vas directo a la universidad’”.

“Me subo a la moto a la mañana, me voy bajo la lluvia, llena de barro, pero nunca falto a trabajar.(...) No conozco el mar, no me voy de vacaciones, sólo voy a Mendoza a ver a mi familia, mi sueño es tener otro trabajo y tengo esperanza”, cerró.

Entrevista de Rodolfo Barili.