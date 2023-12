Un muerto y 43 hospitalizados por el incendio de un edificio en Buenos Aires

Una mujer murió como consecuencia del incendio ocurrido este martes en un edificio del barrio porteño de Retiro, mientras que 43 personas debieron ser hospitalizadas -entre ellas una mujer y su bebé- y otras 34 fueron asistidas con oxígeno.

En el inmueble funcionaban oficinas y viviendas y está ubicado en la avenida Leandro N. Alem al 668, donde personal de bomberos seguían combatiendo las llamas y rescataba personas atrapadas.

La persona fallecida es una mujer mayor de edad cuyo cuerpo fue hallado en las escaleras del edificio. De acuerdo con las primeras estimaciones, se habría asfixiado mientras intentaba escapar de las llamas.

Hasta el momento, 43 personas, de las cuales tres son menores, fueron trasladadas a los hospitales Argerich, Ramos Mejía, Fernández y Elizalde, según informaron fuentes del SAME.

El fuego se originó pasadas las 11:30 en el sexto y séptimo piso de un edificio de 14 pisos lindero a la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, según el parte de la Policía de la Ciudad, y dos horas después de iniciado comenzó a desmoronarse parte de la mampostería.

Las personas fueron hospitalizadas por inhalación de monóxido y una mujer fue derivada con un menor al Hospital Elizalde, según se indicó.

Así está el edificio de al lado de la sede de la Secretaría de Trabajo tras el incendio, en la Ciudad de Buenos Aires. https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/ZUQyBhg852 — Corta ?? (@somoscorta) December 12, 2023

Entre los trasladados, se encontraba un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA), quien se encontraba cumpliendo servicio bajo régimen de Policía Adicional en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, sin riesgo de vida.

En tanto, se asistió con oxigeno sin traslado a otras 34 personas, mientras que Bomberos de la Ciudad mantiene a seis personas a resguardo en el piso 7.

A su vez, permanecían en la terraza dos personas con inhalación de monóxido, pero estables, a la espera de que el operativo del cuerpo de Bomberos permita bajarlas.

El encargado del edificio confirmó en declaraciones a la prensa que el inmueble no tenía instalación de gas: "No sé lo que pudo haber pasado, no hay gas en el edificio. Hay oficinas y hay gente viviendo", señaló el encargado.

Bomberos, SAME y la Brigada Federal Especial de Rescate trabajan en el edificio del Poder Judicial de CABA, en Alem al 600, lindero a la sede de la Secretaría de Trabajo. El fuego se gestó en el sexto y séptimo pisos. Buscan personas que pudieran haber quedado atrapadas pic.twitter.com/htKuWwnn1D — Periódico El Progreso (@ElProgreso18) December 12, 2023

En el edificio hasta el quinto piso funciona un Registro de Propiedad Automotor y en el sexto y séptimo piso hay una empresa de computación en la cual se habría originado el incendio, informó la Policía porteña.

Ante un llamado al 911 Bomberos de la Ciudad y la Brigada Federal Especial de Rescate se desplazó por un incendio en un edificio ubicado en Alem 668, lindero a la sede de la Secretaría de Trabajo.

Mientras un grupo atacaba el fuego en forma generalizada, el resto del cuerpo de Bomberos realizaba una "búsqueda de personas eventualmente afectadas", se informó.

Se encontraba operando en el lugar un hidroelevador de Bomberos de la Ciudad y se procedió a la evacuación preventiva de cinco mujeres y tres hombres del piso 8.

Participaban 30 móviles del SAME y ocho dotaciones de Bomberos, cinco de la Ciudad y tres de la Policía Federal.

A raíz del incendio, en una amplia área del centro porteño se percibía este mediodía un intenso olor a humo.

Informe de Ariel Rodríguez.