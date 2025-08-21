Una patota de la UOCRA dejó en coma a un contratista en Puerto Deseado

Fabio Dante Catani, de 56 años, permanece en estado crítico tras ser brutalmente agredido por una patota de la UOCRA en una obra privada en Puerto Deseado, Santa Cruz.

Según testigos, el ataque fue liderado por el titular del sindicato y perpetrado por cinco trabajadores, uno de ellos hermano de una jueza local, lo que genera cuestionamientos sobre la imparcialidad del caso.

Sonia, esposa de Catani, expresó su angustia en declaraciones a Cadena 3: “Pido justicia, que estas cinco personas sean detenidas. No se puede vivir así, todos estamos con miedo”.

Catani, internado en terapia intensiva en Caleta Olivia, presenta un pronóstico reservado, con ocho costillas rotas, problemas cardíacos, un pulmón colapsado y la pérdida del bazo, entre otras lesiones graves.

La agresión se enmarca en un conflicto laboral, ya que Catani históricamente se ha opuesto a las prácticas de la UOCRA, que exige que las obras sean gestionadas exclusivamente a través del sindicato.

Sonia denunció la falta de avances en la investigación: “Hasta hoy no hay indagados ni detenidos”.

Este episodio no solo afecta a la familia Catani, sino que pone en evidencia un preocupante clima de violencia laboral en la región.

Las autoridades judiciales y policiales enfrentan crecientes demandas para actuar con celeridad y garantizar justicia.