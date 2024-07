Transparencia fiscal: cuáles son los cambios tras la aprobación de la ley Bases

Un supermercado de la localidad bonaerense de Pilar se hizo viral por advertir a sus clientes sobre un nuevo impuesto municipal que se está cobrando en los ticket de compra. "Estimados clientes. Por disposición municipal (Ordenanza Nro. 01/2024 y Resolución Nro. 191/2024), usted encontrará en su ticket un recargo adicional en concepto de tasa municipal de protección ambiental. Disculpe las molestias", advierte el mensaje del establecimiento.

La imagen se viralizó en las redes sociales y se relaciona con la reciente reforma fiscal aprobada en el Congreso, que permitirá a los consumidores ver el desglose del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en sus tickets de compra.

Sobre este punto, la ONG "Lógica" está dedicada a generar conciencia fiscal en toda la sociedad y uno de los promotores de esta reforma fiscal, Matías Olivero, habló con Cadena 3 sobre la importancia de esta medida. "Que sean los desglosados los impuestos es un triunfo de la ciudadanía, de la sociedad civil", afirmó Olivero.

El contador, abogado y presidente de Lógica explicó que esta medida permitirá a los consumidores saber cuántos impuestos están pagando en su ticket final e invitó a las provincias a adherirse a este régimen para mostrar también los impuestos provinciales y municipales. "Vamos a saber los impuestos que estamos soportando, que estamos pagando como consumidores y que hasta ahora venían siendo ocultos desde hace más de 50 años con prohibiciones vergonzosas que estaban en la legislación", aseguró.

Olivero destacó las ventajas para los consumidores. "Primero, la gente se enterará de los altísimos impuestos que paga y empezará a pedir que le bajen. Segundo, empezarán a pedir servicios del Estado adecuados y proporcionales a estos altos impuestos. Y tercero, la gente comenzará a involucrarse con el gasto público".

El experto explicó en diálogo con Cadena 3 que la intención de desglosar cuáles son los impuestos que se pagan en cada compra surgió a partir de una experiencia en Brasil. "Es un país similar a la Argentina, con alto gasto público, altos impuestos, y allí en un momento dijeron ''basta, vamos a ponerle fin a esta locura fiscal''. Entonces, ahí descubrieron todos los impuestos en los tickets que estaban soportando y que eso significaba más del 40 y más del 45%, dependiendo de los productos".

Aunque no se ha reglamentado oficialmente este cambio legislativo, algunos supermercados ya están informando voluntariamente sobre tasas municipales adicionales en sus tickets. Es el caso de un supermercado ChangoMás ubicado en Pilar, Buenos Aires.

"El primer día hábil después de la sanción de la ley, le mandamos a los 24 gobernadores, el pedido de reunión para impulsar esta adhesión por parte de las provincias", reveló Olivero.

"Lo importante es que seamos pragmáticos. Si nosotros hacemos un ticket con 155 impuestos, no lo va a leer nadie y ahí el efecto de optimización no se consigue. ¿Qué es lo que hicieron en Brasil? Fueron muy pragmáticos. Ellos consideran los 10 impuestos más importantes, pero en el ticket no aparecen los 10 impuestos, aparece incidencia de impuestos nacionales, tanto en porcentaje y en impuesto. Lo mismo ocurre con los impuestos provinciales y municipales", agregó Olivero.

Finalmente, el experto enfatizó en la necesidad de simplificar con esta medida: "Lo importante es saber cuánto pago en impuestos y a quién se los pago", cerró.

Entrevista de Guillermo López.