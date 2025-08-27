Suspenden el servicio de trenes en España por incendios forestales

La península ibérica enfrenta una de las peores crisis de incendios forestales de los últimos años, con 13 focos importantes que azotan tanto España como Portugal.

Las llamas han causado estragos en múltiples regiones, dejando a su paso pérdidas humanas, materiales y ecológicas de gran magnitud.

En España, un incendio en Guadalajara ha paralizado la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, la más importante del país, afectando a miles de pasajeros.

Según el último recuento, entre el 3 y el 18 de agosto se han quemado 350.000 hectáreas, una cifra que refleja la magnitud de la catástrofe.

En este mismo periodo, se han registrado cuatro fallecimientos, tres de ellos en Portugal, donde los incendios también han golpeado con fuerza.

Las condiciones climáticas no han dado tregua. Tras un breve respiro, las temperaturas han vuelto a dispararse, alcanzando los 41 grados en Madrid.

Sin embargo, hay un atisbo de esperanza: la Agencia Estatal de Meteorología prevé la llegada de un frente del norte que podría traer lluvias, ofreciendo una “ventana de oportunidad” para controlar los incendios.