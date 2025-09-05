¿Puede Milei vetar la ley que cambia el procedimiento de vetos presidenciales?

El abogado constitucionalista Rodolfo Burgos analizó la posibilidad de que el presidente Javier Milei pueda vetar la ley que modifica el procedimiento de los vetos presidenciales, en el marco del rechazo del Senado al veto de la ley de emergencia en discapacidad.

Burgos afirmó a Cadena 3 que "sí se puede vetar porque el veto es una facultad que ejerce el Presidente sobre cualquier ley". Sin embargo, destacó que esta discusión se enmarca en una problemática más profunda que trasciende la coyuntura política.

Según el constitucionalista, los decretos de necesidad y urgencia (DNU) se convirtieron en una herramienta común, a pesar de que la Constitución, en su artículo correspondiente, establece que "en ningún caso el Poder Ejecutivo puede dictar disposiciones de carácter legiferante".

Además, explicó que esta disposición solo admite excepciones, pero que, a partir de la sanción de la ley 26.122 en 2006, impulsada por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, se facilitó el uso de los DNU, transformando una excepción en una práctica habitual.

El especialista calificó la ley 26.122 como una norma de "pésima calidad institucional" que consagra los DNU como una opción preferida frente al trámite legislativo en el Congreso, que es el órgano competente para legislar. Burgos señaló que "es mucho más fácil conseguir una disposición de carácter legiferante a través de un DNU que someterlo al tratamiento del Congreso". Esto se debe a que un DNU permanece vigente si el Congreso no lo trata o si al menos una de las cámaras lo aprueba, lo que otorga al Ejecutivo una ventaja que no tiene una ley ordinaria.

El constitucionalista también mencionó dos fallos clave de la Corte Suprema, los casos Verrocchi/Consumidores Argentinos, donde se interpretó que los DNU son una herramienta excepcional. Además, citó una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (6-86), que establece que las normas legales deben surgir de un debate público en el Congreso, y no de decretos emitidos "entre cuatro paredes".

Burgos subrayó que la ley 26.122 refleja una visión de "hiperpresidencialismo" en Argentina, dotando al Ejecutivo de atribuciones que constitucionalmente no le corresponden. En este sentido, afirmó que, si la modificación propuesta a esta ley logra sanción definitiva, "pondría las cosas en su lugar en términos constitucionales", convirtiendo a los DNU nuevamente en una excepción y no en una práctica habitual.

El abogado reflexionó sobre la necesidad de políticas públicas sostenidas basadas en consensos mayoritarios, en lugar de liderazgos absolutos que generan divisiones. "Las leyes que duran y sirven son aquellas en donde quienes son contradictores políticos pueden ponerse de acuerdo", afirmó. Burgos destacó que superar la ley 26.122 (régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia) sería "muy saludable" para el principio de división de poderes, ya que actualmente deja al Congreso "pintado" frente a las atribuciones del Ejecutivo.

Entrevista de Rodolfo Barili.