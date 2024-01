Pieckenstainer, sobre la evaluación de desempeño: "Necesitamos mejorar"

El ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, advirtió en Cadena 3 que llevarán a cabo una evaluación de desempeño en el personal sanitario de las entidades públicas de la provincia, y explicó de qué se trata.

El funcionario se expresó luego de la presentación del gobernador Martín Llaryora del Programa de Fortalecimiento Hospitalario, que busca una descentralización administrativa en materia de salud que distribuirá un fondo de más de 7 mil millones de pesos.

En primer lugar habló del gran porcentaje de ausentismo en entidades públicas comparado con las privadas y aseguró que el control será mayor.

"Muchas veces cubrir una ausencia sale casi el doble de lo que significa esa ausencia, ya que para mantener el mismo nivel de funcionamiento, hay que reemplazar a esa gente con otra, sometiendo a doble turno a algún personal del esquema y para eso se tiene que duplicar la tarea de quien viene trabajando desde la noche o la mañana, otorgándole un franco compensatorio doble, o pagarle una guardia de 12 horas, en vez de 8, por lo que hay una pérdida critica", se explayó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En segundo lugar, dijo que la evaluación de desempeño tendrá en cuenta el ausentismo y la performance del trabajo, que tiene que ver con "una serie de variables adicionales".

Y comparó: "La diferencia entre la parte pública y la privada es que la privada no se permite el lujo de tener estas ausencias porque el perjuicio económico que les genera los llevaría a un perjuicio económico severo".

Señaló que muchas veces no consiguen hacer el reemplazo del personal "y tenemos que suspender procedimientos, cirugías o turnos que ya estaban programadas".

"La idea es hacer una suerte de autocrítica, podemos mejorar y buscar la forma de ser mejores y mejorar las condiciones que tenemos", ratificó. Y amplió: "Hace falta el compromiso que la gente tiene que tener para que al menos empecemos y terminemos a horario, cumplamos los turnos programados y lo dejemos registrado en la historia clínica, que es la única forma de registro que vamos a tener para poder, de manera objetiva, hacer la evaluación de desempeño que queremos hacer para empezar a mejorar".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A su vez, remarcó que "hay que tener un cambio paradigmático", para lo que dispusieron "cambiar las formas de juego". Y argumentó: "Para esto hay que darle a la persona que tiene que gestionar un hospital las herramientas que le hacen falta y dotar a los directores de cada hospital con la autoridad correspondiente para que todo empiece a cambiar".

En efecto, concluyó diciendo que "quienes no cumplan, tengan faltas flagrantes al funcionamiento de un hospital, pongan en riesgo la vida de un enfermo o incumplan constantemente las normas de seguridad, de convivencia, de educación y el cuidado de los pacientes, esa persona no sirve, no ayuda a nadie".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Guillermo López.