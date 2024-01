Conflicto en Salud: terminó la marcha del SEP y se reestableció el tránsito

Los dichos del gobernador Martín Llaryora sobre el sistema de salud y los profesionales del sector, generaron malestar entre los gremios, quienes ratificaron un paro para el 24 de enero, mientras continúan las asambleas en algunos hospitales públicos.

En tanto que este jueves, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) se concentró a las 10 en su sede de Corro 269, para marchar hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación y finalizar en la Casa de Gobierno.

Ya está habilitado el tránsito en boulevard Guzmán, tras un corte total de 40 minutos. El secretario Sergio Castro dijo que están dispuestos al diálogo pero que necesitan un vocero oficial por parte del gobierno.

Por su parte, en diálogo con Cadena 3, Estela Giménez, miembro de UTS, dijo que el discurso del gobernador demuestra que "se va hacia un ajuste que va a caer sobre los trabajadores y donde se va a responsabilizar a los directores de las cosas que empiecen a faltar en los hospitales".

En ese sentido recordó que hasta el 2013, las compras y presupuestos estaban a cargo de los directores. "Llegamos a no tener gasas", advirtió y cuestionó que se "envalentona a los directores para hacerlos responsables de los despidos y darles mayor autoridad cuando no corresponde porque por ley no es así". "Somos empleados de la provincia", ratificó.

Y criticó: "Se tomó como ausentismo a las licencias por maternidad para hacernos quedar como faltadores, es un blanqueo de su gestión para recortar en salud pública y él quiere hacernos parte de este recorte".

Por último ratificó el paro para el 24 de enero y la continuidad de las asambleas: "No podemos permitir que nos toquen nuestros derechos", afirmó.

Informe de Emanuel Manitta