Para ser habilitados deberán formarse en el instituto que administra Suvico

El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría de Seguridad, autorizó el funcionamiento del Instituto de formación del servicio de seguridad privada en la provincia, que estará a cargo de la mutual del sindicato de vigiladores privados (Suvico).

En diálogo con Cadena 3, el secretario general del Sindicato Único de Vigiladores de Córdoba, Gustavo Pedrocca, respondió las consultas sobre la oficialización.

-¿Qué enseñarán el sindicato y los profesionales de la Universidad Provincial de Córdoba contratados para tal fin?

Es un día histórico para la actividad por que hace mucho que veníamos bregando para tener formación, ser profesionales, y que sea la mutual la que esté habilitada nos llena de orgullo.

Lo que estamos cumpliendo es con una disposición de la Ley 10.571 (Regimen de Prestadores de Seguridad Privada) y con la integración de los trabajadores privados impuesta por la Ley 10954 (Ley de Seguridad Ciudadana); la cual estableció que para poder ser vigilador habilitado había condiciones que cumplir, como el certificado de buena conducta, no ser deudor alimentario, apto físico y certificado de capacitación. Esto último se cumplirá con el Instituto donde se entrenará y preparará a los agentes de los servicios en todas las categorías (vigiladores bomberos, custodios, de sistemas de alarmes electrónicas, etc).

-¿Hay otras experiencias en Argentina donde un sindicato capacite a los nuevos vigiladores?

En el mundo la capacitación es lo que le agrega valor a los recursos humanos. Las empresas más grandes del mundo hacen foco en la capacitación y por eso el gremio invirtió. En Argentina somos el primer sindicato que tiene un centro de capacitación que tiene capacidad para entrenar a 500 personas al día. Incluye pantallas táctiles y otros instrumentos y armamentos, tanto letales como menos letales. Queremos tener una fuerza adaptada a los tiempos que se vienen.

-¿Qué costo tendrá el servicio de formación?

Nuestros instructores y profesores, para sostenerse, tendrán un ingreso de 35.000 pesos por cada alumno que realice el curso. Hay otras universidades que están en el doble o más. (NdR: el centro de capacitación estará en La Rioja 270).

-Usted es, además de secretario general del Suvico, concejal oficialista en la Ciudad de Córdoba ¿Esto no condiciona lo que pueda decir sobre la política de seguridad del gobierno? ¿No hay una contradicción?

A mi nadie del gobierno me pidió que acompañe a algo si no estoy de acuerdo. Para ejemplo está mi posición sobre la Guardia Urbana (NdR: Suvico se opuso)

Todo lo que se quiso hacer al medio de una seguridad pública y otra privada fracasó porque el sistema de delincuente no usa burocracia. En el Mundo la ecuación es la siguiente: 40% de seguridad pública y 60% seguridad privada.

-¿El caso del menor muerto de un disparo por un guardia en Rivera Indarte estaría al medio?

La gente cree que porque alguien tiene un arma en la cintura le puede brindar seguridad y no es así. Si ploteo un autito no me dará más seguridad. Tenemos que entender que la seguridad la hacemos entre todos, que son dos sectores: o se es policía o guardia privado.

-¿Por qué los guardias que prestan servicios de seguridad privada tienen posibilidad de agremiarse y los que dan ese servicio de manera pública (policía), no? ¿Está de acuerdo con un sindicato policial?

Hay dos modelos de policías en el mundo, uno con posibilidad de sindicato y otro donde está prohibido. Después de la experiencia donde la policía (de Córdoba) hizo un paro no estoy muy de acuerdo, lo vivimos a eso y los únicos que quedamos dando servicio de seguridad fuimos los vigiliadores privados. Creo que no estamos preparados para tener una policía sindicalizada.

Informe de Guillermo López