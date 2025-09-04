Movilización nacional en defensa de la ley de discapacidad
Personas con discapacidad, familiares y prestadores se concentraron en el Congreso y en distintas ciudades del país. Reclaman que la norma no sea vetada, la restitución de pensiones y la actualización de aranceles.
04/09/2025 | 13:27Redacción Cadena 3
FOTO: Movilización nacional en defensa de la ley de discapacidad
La Plaza del Congreso de la Nación se convirtió este jueves en el epicentro de una multitudinaria movilización en defensa de la continuidad de la ley de emergencia en discapacidad. Personas con bastones, sillas de ruedas, muletas y familiares acompañaron la protesta, que buscó visibilizar la necesidad de que la norma no sea vetada por el presidente de la Nación, Javier Milei, y se garantice la cobertura de las prestaciones.
“Mi esposo está en silla de ruedas, no puede caminar y le quitaron la pensión. Nos dieron turno recién para dentro de tres meses en el hospital para que le hagan un certificado. ¿Cómo le hago entender a mi hija que su papá es discapacitado si el Estado se lo niega?”, relató Florencia, una mujer de 40 años con diagnóstico de autismo. Su testimonio refleja una problemática que se repite: demoras en la Agencia Nacional de Discapacidad y falta de respuestas a las familias que dependen de las pensiones y certificaciones.
Situación de emergencia. La lucha de una familia: "Sin la ley de discapacidad, no sé dónde estaríamos"
Mariela enfrenta desafíos diarios para atender a Luca, su hijo con una condición que requiere de internación domiciliaria. Cómo los afecta la actual situación del país.
Entre los reclamos, los prestadores también hicieron oír su voz. Una acompañante terapéutica, denunció que su sector no recibe aumentos desde noviembre de 2024. “Trabajo todos los días de la semana y cobro 300.000 pesos. Con eso no se puede vivir. Necesitamos que la ley contemple la actualización de los valores”, sostuvo.
Sesión caliente. Senado: hubo quórum y se debate el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad
Este jueves el Gobierno podría llevarse una nueva derrota legislativa.
La movilización se replicó en distintos puntos del país. En Córdoba, por ejemplo, prestadores y familiares realizaron una caravana que culminó en la Plaza San Martín. Allí, Carolina, diagnosticada con artrogriposis múltiple, se sumó al reclamo: “No flexiono rodillas ni codos. Vine gracias a la buena voluntad de mi transportista, que hace tres meses no cobra y sin embargo me trajo. Están sacando prestaciones, quitando pensiones y dejando a muchos sin terapias ni remedios. Esto genera dolor e impotencia”.
El reclamo se da en un contexto atravesado por denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad y por la falta de actualización de los aranceles a los prestadores. En paralelo, la oposición en el Congreso asegura tener los votos necesarios para sancionar la ley y blindar los beneficios, aunque los manifestantes insisten en que el Gobierno debe comprometerse a reglamentarla y sostenerla en el tiempo.
Informe de Mauricio Conti y Fernando Barrionuevo
Lectura rápida
¿Qué evento tuvo lugar en la Plaza del Congreso? Una movilización en defensa de la continuidad de la ley de emergencia en discapacidad.
¿Quiénes participaron en la protesta? Personas con discapacidad, familiares y prestadores de servicios de discapacidad.
¿Cuándo se realizó la movilización? Este jueves.
¿Dónde se replicó la protesta además de Buenos Aires? En Córdoba, donde se realizó una caravana que culminó en la Plaza San Martín.
¿Por qué se lleva a cabo esta movilización? Para evitar que la ley de emergencia en discapacidad sea vetada y garantizar prestaciones y pensiones.