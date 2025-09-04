Movilización nacional en defensa de la ley de discapacidad

La Plaza del Congreso de la Nación se convirtió este jueves en el epicentro de una multitudinaria movilización en defensa de la continuidad de la ley de emergencia en discapacidad. Personas con bastones, sillas de ruedas, muletas y familiares acompañaron la protesta, que buscó visibilizar la necesidad de que la norma no sea vetada por el presidente de la Nación, Javier Milei, y se garantice la cobertura de las prestaciones.

“Mi esposo está en silla de ruedas, no puede caminar y le quitaron la pensión. Nos dieron turno recién para dentro de tres meses en el hospital para que le hagan un certificado. ¿Cómo le hago entender a mi hija que su papá es discapacitado si el Estado se lo niega?”, relató Florencia, una mujer de 40 años con diagnóstico de autismo. Su testimonio refleja una problemática que se repite: demoras en la Agencia Nacional de Discapacidad y falta de respuestas a las familias que dependen de las pensiones y certificaciones.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entre los reclamos, los prestadores también hicieron oír su voz. Una acompañante terapéutica, denunció que su sector no recibe aumentos desde noviembre de 2024. “Trabajo todos los días de la semana y cobro 300.000 pesos. Con eso no se puede vivir. Necesitamos que la ley contemple la actualización de los valores”, sostuvo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La movilización se replicó en distintos puntos del país. En Córdoba, por ejemplo, prestadores y familiares realizaron una caravana que culminó en la Plaza San Martín. Allí, Carolina, diagnosticada con artrogriposis múltiple, se sumó al reclamo: “No flexiono rodillas ni codos. Vine gracias a la buena voluntad de mi transportista, que hace tres meses no cobra y sin embargo me trajo. Están sacando prestaciones, quitando pensiones y dejando a muchos sin terapias ni remedios. Esto genera dolor e impotencia”.

El reclamo se da en un contexto atravesado por denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad y por la falta de actualización de los aranceles a los prestadores. En paralelo, la oposición en el Congreso asegura tener los votos necesarios para sancionar la ley y blindar los beneficios, aunque los manifestantes insisten en que el Gobierno debe comprometerse a reglamentarla y sostenerla en el tiempo.

Informe de Mauricio Conti y Fernando Barrionuevo