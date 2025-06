Malcorra rompió el silencio tras la foto con los niños de Newell's suspendidos

El futbolista de Rosario Central, Ignacio Malcorra, rompió el silencio y expresó su tristeza y sorpresa ante la polémica desatada por la sanción impuesta por Newell’s Old Boys a seis niños de nueve años.

Los menores fueron suspendidos por tres meses y perdieron sus becas tras tomarse una foto con el capitán canalla durante un torneo en Funes, lo que generó un fuerte debate en la comunidad futbolística y en las redes sociales.

Malcorra relató cómo ocurrió el episodio que desencadenó el escándalo: "Fui a ver a mi hijo, que juega en Defensores de Funes. Terminaron de jugar, los chicos [de Newell’s] se acercaron, me saludaron y me pidieron una foto, como siempre pasa. Yo me saco fotos con todos, como hago en cualquier canchita de Rosario. Para mí, es algo normal, algo que cualquier nene de ocho o nueve años hace cuando ve a un jugador de Primera División. Es un momento de felicidad para ellos, nada más".

El volante de Rosario Central, de 37 años, expresó su profundo pesar por las consecuencias que enfrentaron los niños.

"Me pone muy triste por ellos, porque son nenes inocentes que no saben mucho de estas cosas. Hicieron algo espontáneo, como cualquier chico que quiere una foto con un jugador. Que les pase esto por una simple foto me parece muy triste", concluyó.

Informe de Marcelo Lamberti.