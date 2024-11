Cristina Fernández de Kirchner habló este miércoles en un acto en Moreno luego de que se conociera la condena que ratificó la Cámara Federal de Casación Penal: seis años de prisión por "administración fraudulenta" agravada en la Causa Vialidad para la expresidenta.

Ausente en Comodoro Py para escuchar la sentencia, CFK asistió a un acto en Moreno, donde, junto a la intendenta de la ciudad, Mariel Fernández, recorrió un hogar municipal y se reunió con un grupo de mujeres.

"Me castigan porque soy mujer y no se bancan discutir con una mujer y que no puedan tener razón", empezó diciendo la exmandataria. Y siguió: "Como no me pueden pegar, como no me la pueden dar a la piña, entonces hacen las cosas que hacen como las que hicieron hoy en Comodoro Py".

Ahora país Los dichos de Cristina tras ser condenada: "Me castigan porque soy mujer" Video

Asimismo, aseguró que "cuando sos mujer, todo te lo hacen veinte veces más difícil".

Y en relación a la condena, concluyó: "No importa, chicas. Al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio, sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad".

Informe de Ariel Rodríguez.