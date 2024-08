Longevidad: Presman dice que las condiciones de vida pesan más que la ciencia

María Branyas Morera, la mujer más longeva del mundo, falleció a los 117 años. En un emotivo mensaje, escribió: "Un día me iré de aquí, no volveré a probar café, ni a comer yogur... la muerte me encontrará gastada de haber vivido tanto, pero quiero que me encuentre sonriendo, libre y satisfecha". Su vida y legado plantean interrogantes sobre la longevidad y los factores que influyen en ella.

El gerontólogo Carlos Presman, en diálogo con Cadena 3, destacó que "la expectativa de vida de la especie humana máxima es 115 años", lo que convierte a Branyas en un caso excepcional. Sin embargo, advirtió que "la posibilidad de llegar a muchos años depende del entorno social y familiar".

Afirmó que "la percepción de soledad" es un aspecto crucial, señalando que "uno puede estar en un contexto familiar y percibirse solo".

Branyas vivió en residencias de adultos mayores durante varias décadas, lo que desafía los prejuicios culturales sobre estos espacios.

Presman subrayó que "la longevidad no depende tanto de la tecnología o de las ciencias médicas, sino que mucho más de las condiciones de vida", como la alimentación, la actividad física y el bienestar emocional.

El gerontólogo también mencionó que muchos adultos mayores en su consulta expresan frases conmovedoras: "No le tengo miedo a la muerte", "no quiero sufrir" y "no quiero ser una carga para mis hijos". Esto refleja una profunda conexión con el entorno familiar y social, donde "la existencia implica interactuar con el entorno".

Branyas falleció "como quería, mientras dormía tranquila y sin dolor", un deseo que resuena en la reflexión actual sobre cómo acompañar a los pacientes en el final de su vida.

Presman concluyó que "la vejez o la longevidad es un éxito colectivo", enfatizando la importancia de un entorno favorable y afectuoso en la vida de los mayores.

Entrevista de Rodolfo Barili.