La desesperación de una madre en Córdoba para rescatar a su hijo de las drogas

Las drogas causan estragos en los barrios de la ciudad de Córdoba, y muchos menores caen en la delincuencia como consecuencia del consumo. Lucía es una madre de cuatro hijos de barrio Yapeyú que busca a su hijo hace dos meses para poder ayudarlo y no recibe asistencia.

En diálogo con Cadena 3, la mujer contó sobre su desesperación y ardua lucha en la que no encuentra ningún tipo de ayuda estatal.

El menor participa de una banda que asalta a conductores de Uber, se encuentra inmerso en el consumo de drogas. A pesar de haberlo denunciado, Lucía no recibe la ayuda necesaria.

El 2 de agosto, Lucía se presentó en una unidad judicial cercana a su hogar, en el barrio Yapeyú, para denunciar la situación de su hijo. “Él se va de casa, se sumerge en otra vivienda donde se consume y se vende drogas”, explica Lucía. “No puedo controlarlo, y ahora estoy buscando ayuda”, añadió con desesperación.

“Mi hijo iba al colegio hasta hace un tiempo, después comenzó a tener problemas y de un año para otro se transformó, dejó de ser mi hijo para convertirse en alguien malo. Lo quiero ayudar y no se cómo hacerlo, hice una denuncia y ahora me dicen que no debería haberla hecho, estoy desesperada”, expresó.

“Tiene 13 años y se droga y sale a robar con un grupo de chicos de la misma edad, ahora se fue de mi casa y no sé dónde lo puedo encontrar, hoy estuve todo el día preguntando en distintos lugares.”, aseguró la mujer mientras sollozaba.

La madre detalló las condiciones en las que se encuentra su hijo: “Está perdido, consume, y no duerme en casa desde hace dos meses”. Además, mencionó que otros chicos de su barrio atraviesan situaciones similares, todos con problemas de adicción. “Son chicos de 12 y 13 años, y todos están en el mismo camino”, afirma.

La situación de Lucía es alarmante, ya que ha intentado buscar ayuda profesional sin éxito. “No pude conseguir un turno con un psicólogo”, dice. “Estoy de aquí para allá, sin respuestas”, lamentó. A pesar de sus esfuerzos, siente que su hijo es visto solo como un delincuente y no como alguien que necesita ayuda.

“Fui a un psicólogo y a un neurólogo y no me atienden o me quieren cobrar particular plata que no tengo. Solo quiero saber dónde está mi hijo para ayudarlo”, afirmó.

Informe de Juan Federico.