La conmovedora historia de Luis Har, sobreviviente del secuestro de Hamas

En el marco del 80° aniversario del Holocausto, Israel conmemoró el Día del Recuerdo (Yom HaShoá) con una intensidad que refleja no solo el dolor histórico por los seis millones de judíos y otras minorías asesinadas por el régimen nazi, sino también las heridas aún abiertas del ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023.

Desde Israel, el periodista de Cadena 3, Sergio Suppo, enviado especial invitado por la Organización de Derechos Humanos NAIBRIT, compartió un relato estremecedor tras dialogar con Luis Ar, un argentino que vivió 129 días de cautiverio en Gaza y que hoy recorre el mundo contando su historia de supervivencia.

La jornada comenzó con una ceremonia conmovedora organizada por NAIBRIT, donde a las 10 de la mañana una sirena resonó en todo Israel, paralizando al país en un minuto de silencio.

“Todos nos pusimos de pie. Fue muy impactante y sentido”, relató Suppo. En ese contexto, la presencia de Luis Ar, oriundo de Florencio Varela y radicado en Israel desde 1971, añadió una capa de dramatismo al acto. Ar, quien a sus 18 años dejó Argentina para construir su vida en un kibutz, fue secuestrado junto a su familia durante el ataque de Hamas, un episodio que marcó un antes y un después en su vida.

El horror del secuestro

“Empezamos a sentir que rompían los vidrios de las ventanas, entraron a la casa, empezamos a escuchar gritos”, narró. Su esposa, maestra jardinera, tuvo la lucidez de ordenar a la familia agacharse y abrazarse en una esquina del cuarto. “Eso nos salvó la vida”, afirmó Ar, recordando cómo los terroristas dispararon indiscriminadamente contra las puertas. Las balas pasaron sobre sus cabezas, pero milagrosamente no los alcanzaron. “Gritamos ‘no tiren, no tiren’, y pararon. Fue otro milagro”, añadió.

Sin embargo, el alivio duró poco. Los captores los sacaron a la fuerza del kibutz, iniciando un calvario de 129 días en cautiverio. Ar describió esa experiencia como “un infierno”: “No podíamos decidir nada. Teníamos que pedir permiso hasta para ir al baño. Las cosas más elementales no las tenés”.

La familia, que hablaba en español para mantenerse unida, decidió no resistirse. “Queríamos sobrevivir. Hicimos todo lo que nos decían, aunque cuatro de ellos eran salvajes, nos miraban con odio, nos gritaban”, relató. Solo uno de los captores, al que apodaron “el dueño de casa”, mantenía un diálogo mínimamente fluido, aunque Ar no dudó: “Si recibía la orden de matarnos, lo habría hecho sin pensarlo”.

La liberación y el trauma imborrable

El rescate de Ar y su familia no llegó a través de un intercambio de rehenes, como ocurrió con otros, sino mediante una operación de alto riesgo ejecutada por un comando del ejército israelí. “Creí que era otro bombardeo, que la casa se venía abajo. Pero de pronto entraron soldados, se tiraron encima nuestro y nos dijeron en hebreo: ‘Somos el ejército, quédense tranquilos’”, recordó.

La emoción de ese momento aún lo acompaña: Ar y su familia se han reunido varias veces con los militares que los salvaron, en encuentros marcados por lágrimas y abrazos. “Nos abrazamos como cuando nos tiramos al suelo para evitar las balas, y ahora con los soldados que nos salvaron la vida”, expresó.

No obstante, la libertad no trajo la paz completa. “Uno no se cura de un trauma, eso queda adentro. Sé que me va a acompañar toda mi vida, a mí y a mis hijos”, confesó Ar.

Los recuerdos lo asaltan inesperadamente: un ruido, un movimiento, y su cuerpo se estremece. “A veces me pongo a llorar. Mi mente trabaja, me digo: ‘No, Luis, vos estás acá, ya no estás allá’. Pero las noches son lo peor. No duermo, es muy bravo pasar noches enteras sin dormir”. A pesar del dolor, Ar insiste en la necesidad de “aprender a convivir con el trauma” y sigue adelante, dando testimonio de su experiencia en países como Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Canadá.

La historia de Luis Ar, contada en el contexto del Día del Recuerdo, resonó profundamente en un país que aún lidia con las secuelas del ataque de Hamas, que dejó 1,200 muertos y 251 secuestrados, de los cuales 59 permanecen en Gaza, según cifras oficiales. Durante las ceremonias, sobrevivientes del Holocausto y familiares de rehenes trazaron paralelos entre las atrocidades nazis y el horror del 7 de octubre, un eco doloroso que marcó los actos conmemorativos.

Sergio Suppo, quien mañana visitará el Mar Muerto, Mazada y Belén antes de regresar a Córdoba, destacó la intensidad de su experiencia en Israel. “Es un viaje muy enriquecedor, pero también conmovedor. Hemos conocido una parte del conflicto árabe-israelí, especialmente el capítulo que comenzó con el ataque de Hamas”, señaló.