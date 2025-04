Jubilado asaltó una dietética: tuvo que convencer a la empleada que no era broma

Un robo en una dietética sorprendió a los presentes en Sargento Cabral, Santa Fe. Claudia, dueña del local, relató que su sobrina pensó que el ladrón era un abuelito que solo quería comprar algo. "Cuando entró, pensó que era un chiste", dijo Claudia. Sin embargo, el ladrón sacó un arma y exigió dinero.

La dueña del local explicó que el ladrón había estado en el negocio antes, pero no era conocido en el barrio. "Dicen que robó una panadería antes, pero no, no se lo conocía por acá en la zona". A pesar de su apariencia inofensiva, el ladrón tiene antecedentes delictivos.

/Inicio Código Embebido/

#SantaFe Un adulto mayor, vaya a saber si jubilado de algún rubro, entra a robar con arma de fuego a una Dietética. Sucedió este miércoles pasado el mediodía cuando en poco más de 4 minutos se llevó 220 mil pesos y amenazó a empleada del local. Ella pensaba que era broma pic.twitter.com/F8suUFjJRh — Verónica Ensinas (@Veroensinas) April 10, 2025

/Fin Código Embebido/

El hecho dejó a la sobrina de Claudia asustada y sin ganas de volver a trabajar. "Está mal, no viene a trabajar porque tiene miedo", confesó. La policía ya investiga al sospechoso, que parece moverse con agilidad a pesar de su edad avanzada.

La inseguridad en la ciudad continúa siendo un tema preocupante. Los testimonios reflejan la vulnerabilidad de los ciudadanos ante situaciones inesperadas y peligrosas.

Informe de Juan Federico