Habló Camila, la prima de Loan: "Para mí querían darlo por muerto"

Camila Ayelén Núñez, prima de Loan Danilo Peña, aseguró esta noche que para ella "quieren darlo por muerto" al menor de 5 años "para que se termine el caso" en Corrientes.

Núñez prestó declaración ante la Justicia Federal de Goya y negó los dichos de Laudelina Peña sobre la hipótesis de que el ex capitán de la Armada Carlos Pérez y su pareja María Victoria Caillava, ex funcionaria municipal de 9 de Julio, lo atropellaron y lo mataron en forma accidental con la camioneta.

"A Laudelina le preguntaría por qué tiene un corazón de piedra. Para mí quieren darlo por muerto para que se termine el caso", precisó Núñez en declaraciones a El Trece.

/Inicio Código Embebido/

?? LOAN: habla Camila, la sobrina de LEUDELINA



"Dudo que lo hayan atropellado".



"Una frenada se hubiese escuchado".



Cc #AméricaNoticias @soledadlarghi @rolandogps pic.twitter.com/I7exf2OUUD — América TV (@AmericaTV) July 2, 2024

/Fin Código Embebido/

La mujer remarcó que "en Corrientes hay muchos que no tienen voz" y reveló que tiene "miedo de que cuando este caso no sea más público pasen más cosas".

Camila aseguró que "Laudelina nunca dijo que estaba amenazada" y sostuvo que teme por su vida.

De hecho, los abogados que la representan -Alan Cañete y Elizabeth Cutaia- pidieron que Núñez tenga custodia personal de parte de las fuerzas federales.

"Es imposible que a Loan lo haya atropellado porque cuando empezamos a buscarlo el matrimonio todavía estaba en la casa", precisó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Camila declaró este martes en la fiscalía de Goya, Corrientes, a 19 días de la desaparición del menor, y negó la versión de Laudelina, tía del chico, quien sostuvo que fue atropellado.

Junto con su hija, la joven se acercó pasado el mediodía hasta el edificio judicial para dar testimonio sobre lo que pasó aquel jueves 13 de junio cuando Loan fue visto por última vez.

/Inicio Código Embebido/

Loan, 19 días de misterio: declaró en la Justicia Camila, prima del nene, y contradijo a Laudelina.



Seguí #TelefeNoticias en vivo en https://t.co/akQDfBzVuS pic.twitter.com/Lz8eqRV3ne — Telefe Noticias (@telefenoticias) July 2, 2024

/Fin Código Embebido/

Se buscará establecer si lo declarado por Laudelina frente a un fiscal provincial de que se trató de un accidente de tránsito es verídico o es una maniobra de defensa.

Cañete, el abogado de la prima del menor, aseguró a Noticias Argentinas que su clienta "negó todo".

Por su parte, el letrado sostuvo en diálogo con la prensa que la joven "no declaró anteriormente porque no fue citada", al tiempo que ratificó que Laudelina mintió al hablar de un supuesto accidente de tránsito, en el que el matrimonio integrado por Caillava y Pérez atropelló al menor y luego se lo llevó, además de amenazarla de muerte para que no cuente lo ocurrido.

"Nosotros creemos que está mal informada y mal asesorada", señaló Cañete, quien calificó de "imposible" la hipótesis formulada por la tía del pequeño de 5 años.

Además, consideró que "Camila tiene miedo" porque se investiga una red de trata de personas.

"Nuestro compromiso es con Loan", recalcó el representante de Camila, que estuvo presente en el almuerzo que tuvo lugar en la casa de Catalina, la abuela de Loan, en 9 de Julio.

El padre de Loan piensa que lo llevaron

José Peña, el padre de Loan, habló con la prensa y afirmó que "se lo llevaron", desmintió tener mala relación con el abogado Fernando Burlando.

El periodista de Corrientes Daniel Bruno, en diálogo con Cadena 3, dijo que las novedades pasaban por tres puntos. La declaración de Camila, prima del menor y autora de la foto donde se ve a la familia de espaldas camino al monte. También remarcó la declaración del padre y los datos aportados por la antena de geolocalización.

"Ella descree de la versión de Laudelina, y otra clave es la declaración del padre que tampoco cree la versión de que fue atropellado", resalta el comunicador.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Otro punto clave es la antena de geolocalización que aleja a los vehículos del hecho lejos del lugar donde dicen que atropellaron a Loan. A 40 kilómetros de donde desapareció el pequeño", resaltó.

Agregó que esto puede ser por un posible descarte del cuerpo del niño o un punto de entrega. "Los abogados defensores recién hoy recibieron notificaciones de la apertura de teléfonos", dijo Bruno.

Entrevista de Ahora País.