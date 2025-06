Francos: "No tenemos los recursos para financiar el aumento de las jubilaciones"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó en una entrevista con Cadena 3 que el gobierno de Javier Milei vetará los proyectos de ley aprobados con media sanción en la Cámara de Diputados, que incluyen un aumento del 7,2% de emergencia en las jubilaciones, la suba del bono de $70.000 a $120.000 y la extensión por dos años de la moratoria previsional.

Francos, quien se encontraba en la Feria Agroindustrial, defendió la postura del Ejecutivo nacional frente a la iniciativa legislativa en la Cámara baja y advirtió sobre sus consecuencias económicas.

"El presidente Milei lo explicó con claridad: esperamos que el Senado reconsidere esta media sanción. Si se convierte en ley, la vamos a vetar porque no tenemos los recursos para financiarla", afirmó Francos.

El funcionario subrayó que el Gobierno tiene dos objetivos centrales: la lucha contra la inseguridad, liderada por la ministra Patricia Bullrich, y la reducción de la inflación. "Es un esfuerzo colectivo de todos los ministerios. Venimos de una inflación del 56% en diciembre y ahora estamos en torno al 2% en mayo, algunos dicen 1 y pico. Eso no se logra solo, requiere un esfuerzo enorme del Estado para reducir el gasto", destacó.

Francos criticó duramente la decisión de Diputados, calificándola como una "irresponsabilidad que amenaza el equilibrio fiscal". Explicó que el sistema jubilatorio argentino, basado en el reparto, enfrenta un desequilibrio estructural. "Hoy tenemos un activo y medio por jubilado, cuando lo mínimo para sostener el sistema son cuatro trabajadores activos por jubilado".

Según datos del Ministerio de Economía, de los 5.774.000 jubilados, 1.862.000 aportaron durante al menos 30 años y reciben un haber promedio de $872.000, mientras que 3.900.000 se jubilaron por moratorias, con un haber promedio de $320.000 más el bono. "No es justo para los que aportaron que se abran nuevas moratorias para quienes no lo hicieron. Esto no es un sistema jubilatorio, es una joda", sentenció, atribuyendo esta práctica a políticas del kirchnerismo.

El jefe de Gabinete propuso que la solución pasa por formalizar la economía para incorporar a los trabajadores informales, que hoy igualan en número a los formales. "Hay que generar más inversión privada con reformas laborales y tributarias que reduzcan impuestos. La baja de la inflación ya está impulsando un crecimiento del PBI del 6 al 8% según el trimestre", señaló.

Sin embargo, advirtió que la aprobación de gastos sin financiamiento, como los propuestos por Diputados, podría revertir estos logros. "Ayer (por el miércoles), cuando se abrió la sesión en Diputados, las acciones argentinas en el mundo cayeron un 5%. El mundo nos mira, y si el Congreso actúa con irresponsabilidad, destruirá la economía otra vez", alertó.

Francos también vinculó la media sanción a un contexto político-electoral. "Estamos en un año electoral, y la política tradicional ve que el presidente Milei, un presidente no convencional con enorme popularidad, tiene chances de ganar en octubre. Entonces, usan estos métodos para horadar nuestra política de baja inflación", afirmó.

En este sentido, señaló que los gobernadores, algunos aliados del Gobierno, permitieron que sus diputados votaran a favor de la iniciativa como parte de un reclamo por fondos, especialmente para infraestructura y anticipos del Tesoro. "No tiene sentido volver a lo mismo de siempre: emitir billete, aumentar el déficit, seguir con los curros de la obra pública. La gente dijo basta en diciembre de 2023", remarcó.

Consultado sobre la situación de los jubilados, que enfrentan haberes insuficientes, Francos reconoció la gravedad del problema, pero insistió en la necesidad de un sistema sostenible. "No podemos agravar el problema con más moratorias. El Estado está fundido, y estamos poniendo las cuentas en orden, lo que nos ha ganado reconocimiento internacional. Hay que reformar el sistema, y el presidente lo propondrá en su momento", aseguró.

Finalmente, sobre la posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y el rol de la Corte Suprema en su situación judicial, Francos evitó definiciones tajantes. "La Corte debe impartir justicia, es su responsabilidad. Si competimos con Cristina o con otros, lo haremos. Son dos propuestas de Argentina totalmente diferentes", cerró, confiado en que el pueblo decidirá en las urnas si avala la gestión de Milei.

Entrevista de Rodolfo Barili.