En la Casa Rosada, aseguran que la votación de la licencia de Lijo nunca ocurrió

El Gobierno nacional se hizo eco de los artículos periodísticos que indicaban que la Corte Suprema de Justicia había rechazado el pedido de licencia del juez Ariel Lijo para asumir en el máximo tribunal.

En ese marco, desde Casa Rosada afirmaron que la votación en la Corte nunca ocurrió, por lo que nunca se rechazó la solicitud del juez y desde el Ejecutivo atribuyeron el caso a una operación de prensa.

En las últimas horas, trascendió que el máximo tribunal rechazó por tres votos contra uno el pedido de licencia presentado por Lijo.

Según informaron fuentes judiciales, los ministros Manuel García-Mansilla, Carlos Rosencrantz y Horacio Rosatti habrían votado en contra de aceptar la licencia, exigiendo que Lijo renuncie a su juzgado federal para asumir el cargo, mientras que Ricardo Lorenzetti se habría mostrado a favor de una solución provisoria.

Esta resolución, que ya estaría redactada y pronta a publicarse oficialmente, implica que Lijo no puede integrarse al tribunal superior.

Sin embargo, desde el Gobierno nacional desmintieron esta versión. Según supo Cadena 3, funcionarios de Casa Rosada dijeron que la votación en la Corte aún no se llevó a cabo y que la información sobre el rechazo es fruto de una "operación de prensa" o una filtración impulsada por un miembro del máximo tribunal. "No se votó, el pedido de licencia no fue rechazado porque todavía no se trató", insisten desde el Ejecutivo, sembrando dudas sobre el estado real del proceso.

Por su parte, Lijo no parece dispuesto a ceder. Fuentes cercanas al juez aseguraron que no renunciará a su juzgado federal, una decisión que lo mantendría en una posición de poder importante dado el peso de las causas que tramita.

En paralelo, el Senado se prepara para un nuevo capítulo de este caso. El bloque de Unión por la Patria, liderado por el kirchnerismo, estaría "rosqueando" las cuatro firmas que le faltan al pliego de Lijo para completar el dictamen en comisión.

La intención sería convocar una sesión especial la próxima semana para tratar los pliegos de Lijo y García Mansilla, con el objetivo de rechazar ambos. Sin embargo, hay versiones contradictorias: mientras algunos aseguran que Lijo ya tiene los votos necesarios para ser aprobado, otros advierten que el bloque del PJ, fracturado por internas y el enojo de gobernadores con Cristina Fernández, podría complicar el panorama.

Desde el Gobierno, se especula con una contraofensiva que podría involucrar una denuncia contra el ministro Rosencrantz.

Informe de Ariel Rodríguez y Fabio Ferrer.