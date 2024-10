El gobierno argentino revocó el estatus de refugiado político a Evo Morales

El gobierno nacional anunció a través de un comunicado en Twitter, ahora X, que Evo Morales Ayma ya no es considerado refugiado político en Argentina. Esta decisión marca un cambio significativo en la situación del expresidente boliviano, quien había recibido esta condición en diciembre de 2019, poco después de renunciar a su cargo en medio de protestas masivas y motines policiales en Bolivia.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien destacó que la condición de refugiado de Morales fue otorgada por el gobierno del expresidente Alberto Fernández. "Se dio por terminada la condición de refugiado de Juan Evo Morales", afirmó el funcionario en su publicación.

/Inicio Código Embebido/

Se ha dado por finalizada la condición de refugiado de Juan Evo Morales Ayma.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) October 2, 2024

/Fin Código Embebido/

La decisión del gobierno argentino generó incertidumbre respecto a las implicaciones legales que esto podría tener para Morales. Aunque no está claro si esta revocación implica la finalización de la asistencia que se le brindaba, se especula que podría abrir la puerta a un posible pedido de extradición. "Entiendo que además de una posible extradición, lo que le brinda es protección en nuestro territorio", comentó un analista sobre la situación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La figura de refugiado político permitió a Evo Morales permanecer en Argentina bajo ciertas condiciones de seguridad, similar a la protección que ofrece una sede diplomática. Sin embargo, con la revocación de este estatus, surgen preguntas sobre el futuro de Morales en el país y las acciones que podrían tomarse en su contra.

Tras haber dejado su cargo, se asiló en México, luego viajó a Cuba y por último se dirigió a la Argentina, donde ya se encontraban sus hijos, quienes habían sido recibidos por el gobierno de Mauricio Macri, a raíz de una gestión personal que realizó el propio Fernández.

Una vez que asumió Fernández, el 12 de diciembre de 2019 Morales arribó al país, junto a otros funcionarios, en condición de asilado político.

El entonces canciller, Felipe Solá, aquel día sostuvo: "Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera, su ex canciller, la ex ministra Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA aterrizaron esta mañana en el país. Les he dado asilo político para que entren y ellos luego pidieron ser refugiados. En las próximas horas, cesará la condición de asilo y asumirán la de refugiados".

El pedido de Morales había sido previendo lo que iba a suceder luego, cuando el 18 de diciembre la Fiscalía de Bolivia dictó una orden de detención contra el ex mandatario por los cargos de "sedición" y terrorismo", ya con Jeanine Áñez al frente del Ejecutivo.

Actualmente, Morales se encuentra en Bolivia, envuelto en una fuerte pelea interna con el presidente Luis Arce, del mismo partido que el ex mandatario (Movimiento al Socialismo), a quien apadrinó para el cargo pero con quien se peleó tiempo después.

Informe de Ariel Rodríguez.