Denuncian una nueva estafa piramidal en Río Segundo

Río Segundo enfrenta una nueva ola de estafas piramidales, con un presunto estafador que ha afectado a numerosos vecinos. Marcos Cabral, una de las víctimas, relató su experiencia tras haber confiado sus ahorros a un conocido que prometía altos rendimientos en bitcoins.

"Me contactó el padre de esta persona y me decía que me daban el 18 o el 20% mensual", explicó a Cadena 3.

En el caso de Marcos, no sólo entregó dinero, que eran parte de los ahorros de su vida, sino también un auto y una moto, confiando en la promesa de buenos intereses. "Él siempre cumplió hasta octubre, después no cumplió nunca más", aseguró. La situación se tornó crítica cuando Marcos se enteró de que otros también habían sido estafados, sumando más de 70 denuncias en la localidad.

La fiscalía, bajo la dirección de Patricia Baulies, ha tomado cartas en el asunto. "La fiscal se movió rápido, hicieron allanamientos", comentó Marcos. Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que el estafador continúa en la zona y se sospecha que sigue cometiendo fraudes. "Él sigue estafando personas, se aprovecha de la gente", lamentó.

Marcos estima que el monto total de las estafas podría alcanzar entre 2 y 3 millones de dólares. "Imagínate, yo ya con los intereses se quedo de 40 millones de pesos", añadió. A pesar de las acciones legales, las víctimas se preguntan si podrán recuperar su dinero. "El dinero, no sé, pero el auto puedo recuperar", concluyó Marcos.

Entrevista de Ahora País