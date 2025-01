Le robaron el WhatsApp a un hotel y estafaron a turistas en Capilla del Monte

Capilla del Monte se vio envuelta en una situación alarmante tras una ciberestafa que afecta al Hotel La Guarida. Su dueño, Federico Giraldi, denunció que delincuentes le robaron su línea telefónica y se hicieron pasar por los propietarios del establecimiento, solicitando depósitos a cuentas que no son oficiales.

“Hemos sido víctimas de una estafa, una ciberestafa, que ha hecho no sé si una banda o qué, pero nos han robado la línea telefónica”, explicó Giraldi a Cadena 3. Los estafadores utilizaron WhatsApp para comunicarse con potenciales clientes, pidiendo que realicen pagos a una cuenta a nombre de una persona desconocida, Ana María del Valle Almada.

El dueño del hotel, que cuenta con 17 habitaciones, mencionó que “en tres horas nos dimos cuenta de esto y empezamos a anular toda nuestra línea telefónica”. Sin embargo, el problema persistió ya que WhatsApp sigue activo, permitiendo a los estafadores continuar con sus actividades fraudulentas.

Giraldi no tiene un estimado del monto total de la estafa, ya que no sabe cuántas reservas han sido realizadas de manera ilegal. “No puedo tener idea porque no sabemos nada, no sabemos si han vendido alojamientos para febrero, para marzo”, señala. Aseguró que las reservas pueden variar, pero que los depósitos oscilan entre 70 y 80 mil pesos por una noche, dependiendo de la duración de la estadía.

Este incidente trajo serias consecuencias para el hotel, que ya enfrenta un panorama complicado debido a la baja en el turismo. “Si yo ya he perdido toda la temporada porque la gente que quería reservar puede hacerlo con miedo”, lamentó Giraldi, quien ha estado en el negocio durante 23 años. “Es triste, realmente, porque la hotelería en Argentina no está bien”, concluye.

El propietario realizó las denuncias pertinentes ante la Policía, pero hasta el momento no se ha logrado cerrar la cuenta de WhatsApp utilizada por los estafadores.

Entrevista de Guillermo López.