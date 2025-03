Crecida del Pilcomayo: la inundación devastó a una escuela del norte salteño

En el corazón de la comunidad aborigen más grande de la región, la escuela 3.146 "La Puntana", dirigida por Juan Pablo, enfrenta una realidad tan cruda como conmovedora.

Ubicada en la provincia de Salta y a tan solo un kilómetro y medio de la frontera con Bolivia, en un paisaje rodeado de algarrobos y quebrachos, esta institución técnica alberga a una población mayormente wichí.

Sin embargo, la crecida del río Pilcomayo y la falta de infraestructura pusieron a esta comunidad al borde del colapso.

El director de la escuela, Juan Pablo, relató en una entrevista con Cadena 3 las duras condiciones que atraviesan. "El agua nos pasó por arriba. Tuvimos agua a la altura de la cintura", contó, refiriéndose a las inundaciones que afectaron no solo a los docentes, sino a numerosas comunidades a lo largo del río.

"Hace más de 20 días que llueve en la zona norte, hoy tuvimos un viento terrible y estamos sin luz hace dos horas", agregó. La falta de energía eléctrica es recurrente: hace apenas 15 días, pasaron dos semanas sin suministro ni agua potable, dependiendo de generadores comprados por los propios vecinos.

La situación se agrava por la ausencia de apoyo estatal. "Si el Estado estuviera, no tendríamos tantos problemas", afirmó Juan Pablo. La falta de rutas, instalaciones eléctricas adecuadas y servicios básicos deja a la comunidad vulnerable ante cualquier inclemencia climática. "Corre un viento y te quedás sin luz por 14 días. No funcionan los pozos, no hay agua. Queda el lodo, la ropa sucia, todo por desinfectar, y no hay solución", lamentó.

Actualmente, unas 3.500 personas y otras comunidades "satélites", sufren las consecuencias de las inundaciones y el abandono. "Hay chicos desnutridos, falta de infraestructura, de casas. Con la humedad y el frío, las enfermedades van a aumentar", advirtió el director, destacando la complejidad de un panorama que combina factores climáticos y sociales.

A pesar de las adversidades, la solidaridad emerge como un rayo de esperanza. Organizaciones como la Fundación de Cultura Nativa de Jorge Rojas, junto con otras entidades de bajo perfil, llevaron ayuda médica y asistencia a la zona. "Son ellos los que están trayendo la otra ayuda", reconoció Juan Pablo, agradeciendo a quienes visibilizan una realidad que rara vez llega a los medios de comunicación del país.

En La Puntana, "hacer patria" es una tarea diaria, pero sin apoyo estructural, el esfuerzo de su gente no basta.

Informe de Orlando Morales.