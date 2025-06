Atacaron a una diputada de Formosa en plena campaña: "Fue gente de Insfrán"

La diputada provincial de Formosa por la UCR, Agostina Villaggi, fue agredida durante una actividad de campaña electoral en el barrio Lote 111.

En el marco de su recorrido, un grupo de personas se acercó y comenzó a hostigarla, al punto de que una persona la agarró del cuello y la tiró al piso.

En diálogo con Cadena 3, Villaggi denunció que sus agresores "son personas de Gildo Insfrán", y de su candidato a concejal, Marcelo Sosa. "Ella responde a Sosa, que es concejal del PJ, actual concejal, y que va por su reelección", completó.

Cabe decir que este domingo hay elecciones en la provincia para elegir concejales, diputados y convencionales constituyentes.

La diputada explicó que el hecho ocurrió mientras realizaba un almuerzo con los vecinos. "Estábamos recorriendo el barrio y por compartir un locro con los vecinos, cuando se acercó una camioneta con 15 personas que nos dijeron que teníamos que irnos", relató.

Luego, reveló que el grupo agresor comenzó a lanzar barro y a atacar a los caballos que los acompañaban en la actividad. "Me tomaron del cuello y me dijeron que me fuera", agregó Villaggi.

/Inicio Código Embebido/

Una diputada radical fue atacada este mediodía, en Formosa, por una patota a la que identificó con el gobierno de Gildo Insfrán. La agredida fue la legisladora Agostina Villaggi, que había organizado un locro comunitario en un barrio de la capital provincial #1075MasRadio pic.twitter.com/MB2H0Kdl8F — FM 107.5 +Radio?? (@1075masradio) June 25, 2025

/Fin Código Embebido/

En ese marco, la diputada remarcó que el ataque responde a la política de control territorial del oficialismo en Formosa. "En la provincia hay barrios donde los punteros políticos se han dividido el territorio", afirmó. Además, advirtió que las elecciones en Formosa son poco transparentes, mencionando la adulteración de padrones y la reelección indefinida como problemas serios.

También denunció que la policía, que se encontraba a escasos metros del hecho de violencia, no intervino durante la agresión. "La policía no hizo nada, simplemente miró y después se fue", indicó.

A su vez, aclaró que en las próximas elecciones, se votan concejales y convencionales constituyentes para reformar la Constitución provincial, tras un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reelección indefinida de Gildo Insfrán.

"Nosotros tenemos las herramientas legales para evitarlo y actuaremos judicialmente si es necesario", concluyó la diputada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Rodolfo Barili.