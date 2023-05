Advierten desabastecimiento de productos en supermercados

Comerciantes y consumidores han manifestado la profunda preocupación ante el desabastecimiento de productos en los supermercados.

Ante los altos niveles de inflación e incertidumbre económica, productos como el aceite y el azúcar, lideran los faltantes.

“Todo lo que es precios acordados está en torno a un 50%. Es decir, de 10 productos, encontramos cinco y mucho stock limitado. Hay entre un 50% y un 55% de productos ausentes en góndolas”, dijo a Cadena 3 Miguel Calvete, director del Instituto de Estudio de Consumo Masivo (INDECOM).

Según Calvete, la industria está entregando muchos menos productos a los comercios minoristas. “Si piden 10 bultos, les están entregando entre 4 y 5. Es decir, ahí también tenemos otro 50%”, detalló.

En palabras del experto, “esto obedece a las restricciones en insumos por la falta de precios de referencia”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

No obstante, Calvete llamó a la prudencia y destacó que “podemos hablar de desabastecimiento incipiente, no de una situación grave”. “Si bien faltan algunos productos, encontramos productos sustitutos, aunque no a los valores de Precios Justos”, explicó.

Para el especialista, en el caso de Precios Justos, “hay un gran nivel de especulación”. “Las grandes compañías que acordaron los precios prefieren vender a mayoristas y puntos de venta de cercanía que no están atados a esos acuerdos”, dijo.

“El 70% de la población compra en comercios de cercanía que no acordaron Precios Justos”, agregó.

En materia de faltante de productos, es evidente también altos niveles de desabastecimiento en productos de limpieza y de tocador. Cada vez son más familias las que acuden a las tarjetas de crédito para financiar alimentos y, si bien los niveles de morosidad en pagos no crecieron, pero sí crecieron los pagos mínimos. "El pago mínimo con la tarjeta es la peor de las situaciones", aseveró Calvete.

Calvete arriesgó una cifra para la inflación de mayo que se dará a conocer en los próximos días. “La inflación de mayo nos está dando 9,2%. Desagregando alimentos, 10,8%”, predijo.

Entrevista de Rodolfo Barili.