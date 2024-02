Ley ómnibus: breve relato de los desencuentros*

Julio Perotti

Impuesto País

Qué es

Es un impuesto que se aplica sobre operaciones con divisas extranjeras.

El importe a abonar se calcula aplicando los porcentajes que se indican a continuación:

30% sobre todas las operaciones alcanzadas, siempre que no se encuentren gravadas a una alícuota menor según se detalla seguidamente. Queda gravada a esta alícuota la importación de bienes suntuarios

25% sobre la adquisición en el exterior o en país (prestados por no residentes) de determinados servicios.

8% sobre los servicios digitales.

17,5% sobre la adquisición en el exterior o en país (prestados por no residentes) de servicios de fletes y transportes para importación y exportación de bienes, e importación de mercaderías no eximidas del impuesto, siempre que no se trate de bienes suntuarios.

Diferencias

El oficialismo no quiere coparticiparlo, mientras que los gobernadores lo exigen como condición para apoyar otros puntos. Hay riesgo de veto si se incluye en la ley.

En juego hay unos 2 billones de pesos para ser negociados,

Facultades delegadas:

Qué son

La delegación legislativa es una excepción al principio de división de los poderes, que establece que las facultades que la Constitución Nacional otorga a cada uno de los órganos de gobierno solamente pueden ser ejercidas por ellos y no por los restantes. En este caso, el Poder Ejecutivo pide al Legislativo que le delegue algunas para ejercerlas de manera directa. Esto siempre tiene un plazo determinado.

Diferencias

Hay acuerdo en declarar la emergencia en seis áreas, pero no en las facultades administrativas.

administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética- y sobre biocombustibles y los entes referidos a la cultura.

El oficialismo necesita apoyo para aprobarlas.

Privatizaciones

Qué son

Son los procesos de venta de activos del Estado.

Diferencias

Hay acuerdo en principio, pero la UCR y Hacemos se oponen a la venta de algunas empresas.

Se busca un acuerdo sobre el control de los procesos de venta y la evaluación patrimonial.

Deuda externa:

Qué es

Es el conjunto de obligaciones que tiene un país (tanto el sector público como el privado) con respecto a otros países o instituciones.

Diferencias

El Gobierno quiere derogar la ley que obliga a que el Congreso apruebe el endeudamiento.

La oposición no está de acuerdo.

Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses

Qué es

Fue creado en 2007 como un mecanismo contracíclico, destinado a sostener el pago de las jubilaciones frente a eventuales crisis económicas y sociales. Para ello, se autorizó al fondo a realizar inversiones sobre los excedentes del régimen previsional y otros activos, con el objetivo de incrementar su patrimonio. En noviembre de 2023 era de 76 mil millones de dólares.

Diferencias

Los gobernadores quieren que se reponga la autorización para que el Ejecutivo se quede con las acciones de empresas privadas en manos del FGS.

Buscan una cláusula que compense a las cajas de jubilaciones provinciales.





* Algunos de estas diferencias se salvaron y los artículos fueron o estaban en vía de ser aprobados, después de la emisión de esta columna.