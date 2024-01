Descifrando a Milei II: quiénes son los Benegas Lynch

Julio Perotti

En Davos, la cumbre de la economía mundial, Javier Milei le rindió homenaje. Ya lo había hecho en varias ocasiones antes.

Pero ¿quién es Alberto Benegas Lynch hijo?

Se trata de un economista, académico y docente argentino, que se destaca por su defensa del liberalismo y la escuela austríaca, que considera que los fenómenos sociales resultan de las motivaciones y acciones de los individuos.

Es hijo de Alberto Benegas Lynch, quien fue uno de los pioneros de esta corriente de pensamiento en el país y apoyó a varias dictaduras militares.

Alberto Benegas Lynch (h) es considerado su mentor por Milei y es el padre de Bertie Benegas Lynch, diputado por ese partido.

O sea, llos Alberto Benegas Lynch son tres: padre, hijo y nieto y se los considera los grandes impulsores del liberalismo en la Argentina.

El primer Benegas Lynch, que falleció en febrero de 1999, trajo a la Argentina el pensamiento de la escuela austríaca.

Benegas Lynch padre fundó con algunos empresarios, allá por los años 1950, el Centro para la Difusión de la Economía Libre, luego llamado Centro de Estudios para la Libertad.

Su hijo, Alberto Benegas Lynch (h), es a quien Milei considera su mentor de Milei.

Tiene 83 años, es Doctor en Economía (Universidad Católica Argentina) y doctor en Ciencias de Dirección (Universidad Argentina de la Empresa).

Es también presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Escribió 28 libros, hizo otros 10 en colaboración y 4 en coautoría.

Fue profesor titular por concurso en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y enseñó en cinco carreras.

Fue asesor económico de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de la Cámara Argentina de Comercio, de la Sociedad Rural Argentina y del Consejo Interamericano de Comercio y Producción.

Finalmente, el benjamín de la familia, el tercer Alberto Benegas Lynch es conocido como Berti y es un gran amigo de Milei.

Berti estuvo 10 años en el Banco Santander de Argentina y fue 12 años director general de Universia Argentina, empresa subsidiaria de Universia Holding del Grupo Santander de España.

Su cercanía a Javier Milei le valió ser el primero en la boleta de candidatos a diputados por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Volvamos sobre quien se identifica como Alberto Benegas Lynch hijo, el inspirados de Milei, para repasar algunas frases que dejó en una entrevista que le hizo días atrás el colega de La Nación Hugo Alconada Mon:

“Vamos a sufrir, pero no hay más remedio que pasar esto. La paciencia de la gente tiene un límite; por eso se está haciendo todo muy rápido”.

“El público de Javier no se compara ni remotamente, por ejemplo, con el de la UCeDe (el partido de Álvaro Alsogaray), que era como una explosión de entusiasmo, mientras que la campaña de Javier ha sido una secuencia de clases de Economía, marcos institucionales y aspectos morales. Pero no me imaginé algo así y creo que muy poca gente se imaginó la diferencia de casi 12 puntos que sacó en estas elecciones”.

“Javier es una persona desinteresada en el poder, que solo quiere que se implanten estas ideas. Eso no quiere decir que yo coincida con todas las cosas que dice el Presidente, ni que el Presidente coincida con todas las cosas que yo digo. Los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único, de manera que bienvenidos los intercambios de ideas”.