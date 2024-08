¿Qué impide decir que Maduro es un dictador?: nada

Sergio Suppo

¿Quién mató a Ladislao y Camila? ¿Quién los fusiló? ¿Quién ordenó que se los fusilaran? Camila O''Gorman estaba embarazada del padre de Ladislao. Es una historia real. Ordenó su fusilamiento el autócrata del siglo XIX de la Argentina, Juan Manuel de Rosas.

Todavía hoy muchos argentinos creen que Rosas es un patriota porque expresó en su momento un cierto nacionalismo. Pero fue eso, un autócrata. Porque dice ser revolucionario de izquierda.

Muchos argentinos consideran a Nicolás Maduro y a su antecesor Hugo Chávez un revolucionario, como también consideraron un revolucionario a Fidel Castro, que durante 60 años rigió una dictadura en Cuba. Todavía sigue esa dictadura.

¿Qué es un dictador? ¿Solo los de derecha en América Latina son dictadores? ¿Y merecen ese mote? Como naturalmente aquí, entre nosotros, lo mereció Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Leopoldo Galtieri, Augusto Pinochet. Podría seguir nombrando a un montón de sujetos despreciables de la historia latinoamericana que fueron dictadores de derecha.

¿No es un dictador Nicolás Maduro? ¿Es un revolucionario? ¿Es un hombre que tiene, como dice Alberto Fernández o como dice Lula, algunos problemas para solucionar para restablecer completamente la democracia? Un tipo que desaparece gente, que tortura, que tiene cárceles clandestinas, que prohíbe a la oposición, que la persigue. Que obliga al exilio a una población igual al total de la población de la provincia de Córdoba y de Santa Fe: ocho millones de personas. Ocho millones de venezolanos se tuvieron que ir de Venezuela exiliados. Es, como decían los griegos, la peor condena: que te manden al exilio.

Sócrates prefirió morirse antes de ir al exilio. Bueno, eso "no es una dictadura". ¿Qué relación tenemos que tener con la dictadura? Acá todavía discutimos si Venezuela es o no una autocracia. Acabamos de ver una elección y hoy las elecciones se pueden ver minuto a minuto voto a voto, mesa a mesa si hay buena predisposición o si el sistema es realmente democrático y libre.

Como dice Milei, sólo porque se dice comunista, ¿Es una dictadura? No necesariamente. En Chile gobierna el socialismo, de Gabriel Boric. Lula da Silva gobierna Brasil. Es de izquierda. A mí no me simpatiza, tampoco me simpatiza Boric. Pero yo no puedo decir que en Chile y en Brasil no rigen libertades de democracia. Son democracias gobernadas por un tipo de centro izquierda o de izquierda, como ustedes prefieren catalogar.

Maduro dice que es de izquierda, pero es un dictador. ¿Hasta cuándo nos vamos a creer el cuento de que son revolucionarios? Es una mentira. Es que hay una gran farsa de la que han lucrado montones de dirigentes políticos en la Argentina.

Durante 25 años volaron muchos aviones con coimas a la Argentina desde Venezuela. Y por eso lo defienden. Hay, a su vez, un coro de incondicionales al kirchnerismo que también lo defienden gratis. Pero lo defienden, pero eso es una dictadura.

¿Cuántas veces hay que decir que es una dictadura?

