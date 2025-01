Milei frente al dilema de los amigos del campeón

Sergio Suppo

En el marco de un clima político tenso y cargado de tensiones, este sábado se lleva a cabo una marcha federal convocada por el colectivo homosexual en Argentina.

Este evento se repite en todo el país y se convierte en un espacio de visibilización y lucha por los derechos del colectivo.

Sin embargo, el contexto actual se complica por las declaraciones despectivas de Javier Milei, quien ha realizado afirmaciones erróneas al asociar la pedofilia con la homosexualidad. Este tipo de comentarios no solo carecen de fundamento, sino que también generan un ambiente hostil hacia una comunidad que ya enfrenta numerosas dificultades.

Es importante señalar que no se trata de establecer un juicio sobre lo que está bien o mal, sino de señalar lo que es cierto y lo que no. Las afirmaciones de Milei, especialmente las que realizó en Davos, no tienen base en la realidad y se sostienen únicamente en opiniones personales. En este sentido, el impacto de sus palabras resuena en la sociedad, y las decisiones políticas que se toman en este contexto afectan a todos los ciudadanos.

Por otro lado, el panorama electoral se va configurando de manera particular. Milei, en su búsqueda por consolidar un frente electoral, no establecería por el momento acuerdos estructurales con otros partidos. Esto implica que se están llevando a dirigentes de manera voluntaria, como es el caso de Luis Juez, quien busca ser candidato a gobernador por Milei en las próximas elecciones.

También Patricia Bullrich, quien hasta hace poco era presidenta del PRO, muestra interés en alinearse con los libertarios, lo que evidencia una notable capacidad de adaptación política.

La trayectoria de Bullrich es interesante, ya que ha navegado por diferentes partidos a lo largo de su carrera política. Desde su inicio en la JP Montonera hasta su actual acercamiento a los libertarios, su habilidad para cambiar de piel política es notable.

Este fenómeno no es nuevo en la política argentina, donde los sistemas verticales, como el peronismo, han sido una constante. La condición para ser parte de la Libertad Avanza parece ser la incondicionalidad hacia Milei, lo que plantea interrogantes sobre la autonomía de los nuevos integrantes.

La cuestión es si figuras como Juez o algunos dirigentes del radicalismo estarán dispuestos a someterse completamente a las decisiones de Milei.

Este tipo de dinámicas no son ajenas a la historia política del país, donde la lealtad ciega ha sido un requisito para pertenecer a ciertos espacios. A medida que Milei mantiene buenos resultados en las encuestas y avanza en su gestión económica, muchos se sienten atraídos por la posibilidad de unirse a su proyecto, lo que refuerza la idea de que, en política, a menudo se busca estar del lado del "campeón".

