Suspender las PASO es necesario, que los partidos sean democráticos, también

Sergio Suppo

El Gobierno cuenta con un consenso bastante amplio que le permitiría derogar, o mejor dicho, suspender en esta elección—la de este año—las PASO, que habitualmente se programan para agosto como instancia previa a la elección general, celebrada siempre el tercer domingo de octubre.

Las PASO fueron una reforma electoral impulsada por Néstor Kirchner a principios de la primera década de este siglo, tomando como referencia el sistema electoral uruguayo. Sin embargo, Uruguay no tiene previsto eliminar las PASO. ¿Por qué? Porque les resultan útiles y las utilizan. ¿Y por qué las usan? Porque cada partido político o alianza electoral compite internamente y selecciona así a sus candidatos. En Uruguay, no hay partido político que no participe en las primarias. Siempre hay competencia.

Por ejemplo, el Frente Amplio—donde se encuentra el partido de José Mujica, entre otros—presenta uno, dos o tres candidatos que compiten entre sí. Lo mismo ocurre con el Partido Colorado y con el Partido Nacional (o Blanco). En ese contexto, las PASO tienen sentido, ya que los ciudadanos uruguayos, organizados en distintos partidos políticos, eligen y definen a sus candidatos.

En Argentina, en cambio, las PASO se han convertido en una herramienta inútil. En la práctica, solo han servido como una costosa encuesta previa a las elecciones de octubre. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos no hay competencia interna dentro de los partidos políticos.

En la última elección presidencial, en 2023, la única interna relevante fue entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio. Sin embargo, el peronismo presentó un solo candidato, y Javier Milei tampoco tuvo competencia interna, ya que era el único postulante de su espacio. Entonces, ¿qué sentido tenía realizar las PASO y gastar millones en una campaña electoral innecesaria? En algunos casos, incluso se presentaban candidatos testimoniales solo para simular competencia. Peor aún.

En Argentina, el único propósito real que han tenido las PASO ha sido permitir que los partidos que superaran un determinado umbral de votos pudieran participar en la elección general. Un mecanismo completamente innecesario, dado que en los partidos políticos no hay vocación democrática para competir internamente.

Ahora bien, aquí surge una cuestión de fondo: si se eliminan o suspenden las PASO—lo cual me parece correcto porque no se utilizan—¿cómo seleccionarán sus candidatos los partidos políticos? ¿Qué participación tendrán los afiliados, si es que todavía existen afiliados en los partidos?

Sin PASO, la selección de candidatos quedará en manos de unos pocos, a través de decisiones unilaterales y autoritarias de quienes controlan la estructura de cada partido. Este problema, aunque parezca abstracto, es muy real. Luego nos quejamos de la falta de representatividad de nuestros políticos, pero eso ocurre porque los partidos no funcionan de manera democrática.

El peronismo nunca fue un partido democrático en cuanto a la selección de candidatos. El radicalismo solía hacer elecciones internas, pero ya no las puede organizar porque casi nadie participa. El PRO realizó algunas internas en la Ciudad de Buenos Aires en el pasado, pero en general, tampoco practica una competencia interna genuina. La Libertad Avanza, al igual que el peronismo en este aspecto, tampoco prevé elecciones internas: todo lo decidirán Javier Milei y su hermana.

El gran problema cultural de la política argentina es que, aunque sus dirigentes se presentan como demócratas, dentro de sus partidos operan de manera completamente autocrática. La lucha se reduce a ver quién tiene “la lapicera” para armar las listas.

¿Eliminar las PASO? Sí, estoy de acuerdo. Pero el problema de fondo seguirá siendo el autoritarismo y la falta de democracia en los partidos políticos, si es que todavía existen como tales en Argentina.

De hecho, incluso si no se eliminaran las PASO, el "dedo" seguiría actuando en la previa, como lo ha hecho siempre. Las PASO nunca fueron una herramienta de competencia real porque los partidos no quisieron utilizarlas. Predomina la autocracia interna. El dedo de Cristina, el dedo de Macri, ahora el dedo de Milei... el dedo, el dedo, el dedo.